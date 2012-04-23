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ДНК: В поисках неповторимого узора
ДНК-анализ является одним из самых современных и эффективных на сегодняшний день методов диагностики самых различных патологий.
Подобные методики широко применяются в диагностике инфекционных заболеваний, позволяя обнаруживать даже единичные микроорганизмы. ДНК-диагностика объединяет несколько методов исследования, самый распространенный из них- ПЦР (полимеразная цепная реакция). Этот метод основан на обнаружении в материале исследования небольшого фрагмента ДНК возбудителя той инфекции, наличие которой предполагает врач. Под небольшим фрагментом подразумеваются несколько сотен пар оснований ДНК, расположенных в строго определенной последовательности и потому образующих неповторимый узор (любая ДНК включает в себя, как минимум, несколько тысяч пар оснований). При проведении ПЦР-анализа ведется поиск такого фрагмента ДНК инфекции, который специфичен только для данного микроорганизма.
Сама полимеразная цепная реакция используется для того, чтобы найденный фрагмент клонировать. В течение нескольких часов можно выделить и размножить определённую последовательность ДНК в миллиарды раз. Возможность получения огромного количества копий одного строго определённого участка генома значительно упрощает исследование имеющегося образца ДНК. Метод ПЦР применяется не только в диагностических целях, но и для оценки эффективности лечения.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Принцип метода ПЦР был разработан Кэрри МЮЛЛИСОМ в 1983 г.- это стало одним из важнейших событий в области молекулярной биологии. За разработку ПЦРанализа Мюллис в 1993 г. был удостоен Нобелевской премии в области химии.
ПЦР-исследования быстро завоевали популярность во всём мире: оказалось, что метод прост в исполнении, обладает высочайшими показателями чувствительности и специфичности. Метод постоянно совершенствуется, разрабатываются всевозможные модификации ПЦР-анализа. Каждый год на медицинский рынок поступают десятки новых разработок и тестсистем ПЦР-диагностики, предназначенных для выявления нуклеотидных последовательностей различных микроорганизмов- возбудителей инфекционных заболеваний. Новые разработки для проведения ДНК-исследований с каждым разом снижают себестоимость ПЦР-анализа, делая его более доступным для широкого использования в диагностических и лечебных целях.
Материалом для проведения ПЦР-диагностики могут служить: соскоб эпителиальных клеток, кровь, плазма, сыворотка крови, биологические жидкости (сок простаты, плевральная, спинномозговая, околоплодная, суставная жидкости, слюна), моча, мокрота, биоптаты желудка и двенадцатиперстной кишки, слизь и другие биологические выделения.
Достоверность результатов анализа зависит не только от опыта и профессионализма врачалаборанта, возможностей данной лаборатории, но и от того, насколько тщательно пациент следовал рекомендациям врача по подготовке к проведению исследования. При сдаче ПЦР-анализа нужно соблюдать следующие правила:
- за сутки до проведения анализа не жить половой жизнью;
- сдача ПЦР-анализа крови проводится строго натощак;
- для ПЦР-анализа мочи используется первая утренняя порция, собранная в стерильный контейнер.
Кроме диагностики инфекционных заболеваний бактериального и вирусного происхождения ДНКанализы используют в следующих случаях:
- медико-генетическая консультация при наследственных заболеваниях;
- установление биологического родства;
- диагностика некоторых форм бесплодия и невынашивания беременности, пишут medportal.ru, testclinik.com.
«Журнал здоровья».
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