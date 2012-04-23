Глаза - зеркало здоровья

Глаза могут рассказать не только о нашем настроении, отношении к собеседнику и истинных намерениях, но и о неполадках в организме.

- Подергивание глаз (нервный тик) - признак развивающегося невроза. Также это может свидетельствовать о невралгии лицевых нервов.

- Односторонний тик часто бывает при мигренях.

- Слезятся глаза при аллергической реакции, при воспалительных заболеваниях век (блефарит, конъюнктивит), при инфекции придаточных пазух носа (гайморит). Слезотечение из одного глаза и припухание области вокруг него может быть признаком запущенного пульпита (воспаление мягких тканей зуба).

- Узкие зрачки при нормальном освещении сигналят о том, что человек страдает от сильной боли. Также суженные зрачки характерны для наркоманов, употребляющих производные опиума.

- Оба зрачка бывают равномерно широкими при некоторых формах близорукости. Кроме того, такая реакция возможна при гипертоническом кризе.

- Очень широкие зрачки, почти не реагирующие на свет, типичны при употреблении наркотиков на основе атропина.

- Набрякшие верхние веки могут быть одним из внешних симптомов склероза сосудов головного мозга.

- Тугие мешки на нижних веках возникают при сердечной недостаточности или проблемах с почками.

- Большие и дряблые мешки с синеватыми прожилками являются признаком алкоголизма.

- Глаза навыкате говорят о проблемах с щитовидной железой (в том числе могут быть проявлением базедовой болезни).

- Если глазное яблоко выпячивается с одной стороны, речь может идти о гайморокисте или образовании опухоли.

- Желтоватые склеры (белки) глаз говорят о проблемах с печенью. Если этот признак появился внезапно и сочетается с общей желтушностью кожи, высокой температурой, изменением цвета мочи (она приобретает бурый оттенок), можно сказать с уверенностью почти на сто процентов, что у человека началась желтуха (гепатит A) и нужно немедленно обратиться к врачу. Если же жёлтый оттенок склер присутствует в течение длительного времени, значит, печень не справляется с нагрузкой. Это может быть симптомом цирроза, хронических воспалений печени и желчного пузыря.

Разноцветные глаза (например, один серый, другой карий) говорят о врожденном нарушении пигментации. Это индивидуальная особенность, которая никак не влияет на зрение.

Выпадение ресниц сигналит об общем снижении иммунитета и нехватке витаминов группы В.

Опущенные уголки глаз - знак затяжной депрессии.

Частое мигание - симптом невроза (особенно часто это встречается у детей).

Немигающий взгляд, направленный как бы сквозь собеседника, - отличительная черта серьезного нервно­психического расстройства, связанного с апатией и «уходом в себя».

Покраснение глазных яблок вкупе с воспаленными веками выдают человека, страдающего хронической бессонницей.

Лопнувшие сосуды появляются при перенапряжении глазных мышц, а также при перепадах внутричерепного давления.

Если вы обнаружили опасные симптомы у себя или своих близких, не торопитесь с выводами: чтобы поставить точный диагноз, нужно обратиться к врачу и пройти необходимое обследование, пишет diagnostik.ru.

«Журнал здоровье».