В США провели самую масштабную операцию по пересадке лица

Американские хирурги выполнили уникальную пластическую операцию, пересадив 37­-летнему пациенту не только кожу лица, но также челюсть, зубы, язык и нос.

Лицо мужчины было сильно изуродовано в результате несчастного случая с ружьем. За 15 лет он перенес 12 операций, которые не дали нужного эффекта. В итоге американец вынужден был жить отшельником, появляясь на улице только в маске. Но несколько дней назад неизвестный донор пожертвовал несчастному и еще пяти людям свои органы.

Операция длилась 36 часов, в ней были задействованы около 100 врачей и учёных. Руководитель операции, хирург Эдуардо РОДРИГЕЗ из Мэрилендского университета, заявил, что теперь пациент сможет вернуться к нормальной жизни. Мужчина уже ощущает своё лицо, может бриться и чистить зубы, к нему вернулось обоняние, потерянное после несчастного случая. Теперь пациенту предстоит пройти реабилитацию, в ходе которой его будут заново учить есть, пить, говорить и смеяться.

«Журнал здоровья».