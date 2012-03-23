Голикова: число новорожденных к 2018 году вырастет при господдержке

23 марта, ZRPRESS. Количество новорожденных в результате реализации программы стимулирования рождения третьего и последующих детей к 2018 году возрастет на 970,2 тысячи человек, стоимость программы для федерального бюджета в 2013 году составит 4,3 миллиарда рублей, сообщила глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова на совещании по реализации задач, поставленных в предвыборных статьях кандидата в президенты Владимира Путина.

"Если мы примем это решение, то по экспертной оценке ученых демографов, мера, которую мы введем, даст прирост абсолютных чисел третьего и последующих рождений к 2018 году по сравнению с 2012 годом на 17-20%, а в натуральном выражении 970,2 тысячи детей", - сказала министр.

Она отметила, что это умеренный прогноз. По оптимистичному прогнозу прирост третьего и последующих детей может составить до 25%.

По словам Голиковой, в настоящее время 53 субъекта РФ имеют суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского. В этих субъектах целесообразна реализация такой программы. Восемь из них являются регионами-донорами и могут позволить себе более существенную поддержку стимулирования рождаемости. Остальным регионам потребуется помощь из федерального бюджета. Она составит 90% от пособия на третьего и последующих детей в 2013 году, к 2018 году дотации федерального бюджета сократятся до 50%.

"Расходы федерального бюджета ориентировочно в 2013 году могут составить не такие большие деньги - 4,3 миллиарда рублей", - сказала Голикова.

Она добавила, что до 2016 года эти расходы будут возрастать, так как прибавятся выплаты, которые придутся на второй и третий год жизни ребенка, а к 2016 году эти расходы стабилизируются.

По словам министра, размер пособия на третьего и последующего детей должен соответствовать размеру прожиточного минимума на ребенка в каждом конкретном регионе. Чтобы его определить, необходимо уже в весеннюю сессию работы Госдумы принять новый закон о прожиточном минимуме в РФ. А сами субъекты РФ не позднее октября-ноября текущего года должны принять решение о прогнозе прожиточного минимума и прогнозе среднедушевого дохода на территории региона на 2013 год, пишет РИА "Новости".