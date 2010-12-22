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Не ждите, пока отслоится
Окулист сказал, что у меня отслойка сетчатки. А я нормально вижу. Может ли такое быть?
Л. Архипова
Да, может. Если отслойка пока локальная и захватывает лишь небольшой участок периферии сетчатки. Ощущения пациента минимальны или вообще отсутствуют, но угроза очевидна! В считанные недели, максимум месяцы отслойка захватывает задний полюс сетчатки, и глаз слепнет. Причины таких отслоек различны, но чаще это периферические дистрофии сетчатки, частота которых выросла в последние десятилетия в 3,5-4 раза. В том числе у молодых.
Первые 3 стадии протекают совершенно бессимптомно, локальная отслойка - это 4-я стадия, 5-я - тотальная отслойка. При первых 4 стадиях мы решаем эти проблемы «малой кровью» с помощью лазерной коагуляции. В 5-й - показано хирургическое лечение, однако не всегда удается «положить» отслоенную сетчатку на место, и потерянное зрение может не вернуться. Даже после удачных операций острота зрения редко восстанавливается до первоначальной.
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