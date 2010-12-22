Как убрать пелену?

Год назад мне заменили помутневший хрусталик. Зрение восстановилось, но сейчас перед глазом пелена. Врач говорит, что это вторичная катаракта. Неужели придется оперировать заново?

Г. Нефедов

Бывает, что в раннем или позднем послеоперационных периодах начинает ухудшаться зрение. Симптомы похожи на симптомы катаракты, поэтому явление называется вторичной катарактой. Причина - в помутнении задней капсулы хрусталика. Искусственный хрусталик, который вам поставили взамен «старого», - это инородное тело, поэтому у части пациентов позади него со временем образуется непрозрачная пленка, что приводит к появлению перед глазом пелены и снижению зрения. Чтобы не делать хирургическую операцию повторно, используют лазер. С его помощью в пленке как бы прожигается маленькое отверстие для света - и зрение восстанавливается. Это абсолютно безболезненно, делается амбулаторно и занимает минут пять.