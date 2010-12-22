Сетчатку укрепит лазер

У меня выявили патологию сетчатки. Могу ли я рожать самостоятельно в случае беременности?

Алла И.

Беременным с патологией сетчатки и относящимся к группе риска (с близорукостью) необходимо наблюдаться у офтальмолога и обследовать сетчатку (через широкий зрачок) не менее двух раз - в начале и в конце беременности. При наличии истончений или разрывов сетчатки обязательна профилактическая лазерная коагуляция сетчатки.

После ее проведения в большинстве случаев беременные могут рожать самостоятельно.

При помощи специального лазера производится воздействие на сетчатку по краю разрыва, и, таким образом, происходит «склеивание» зоны разрыва (рубцевание) с подлежащими оболочками глаза, что препятствует проникновению жидкости под сетчатку и ее отслаиванию в этом месте. Лазерная коагуляция проводится амбулаторно, занимает несколько минут и хорошо переносится пациентами.