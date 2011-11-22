Специалисты из компании Microban Europe, проверяя современные холодильники с системой No Froste, подсчитали, что только в выдвижных ящиках для фруктов и овощей находится в 750 раз (!) больше бактерий, чем допустимо европейскими стандартами.

А где и какие бактерии еще «живут» в вашем холодильнике?

Самые холодные полки. Верхние или нижние в зависимости от типа холодильника. На них, как правило, хранится сырое охлажденное мясо или птица, готовые салаты, мягкий сыр и готовые блюда. И там же нас подстерегает любительница готовых блюд - листерия. Она селится в подтаявшем мороженом, подпорченных мягких сырах, сыром мясе, готовых салатах. Чем грозит? Симптомы похожи на гриппозные, то есть повышенная температура, резь в животе, слезотечение. Особенно опасно для беременных, поскольку может привести к выкидышу. Симптомы могут проявиться и на 3-й, и на 70-й день после заражения.

Дверца. Место, где мы храним соусы и яйца, - одно из самых теплых в холодильнике. А между тем служба информирования потребителей в Бонне предупреждает: если яйца заражены сальмонеллой, их нужно хранить при температуре ниже 6 градусов! Только тогда размножение бактерий остановится, но эта температура бактерии не убьет. Погибают они только при приготовлении. Сальмонелла - обожает яйца, непастеризованное молоко, сырое мясо. Чем грозит - высокая температура, рвота, диарея, боль в желудке. Болезнь продолжается неделю и даже больше.

Ящик для овощей. Микробиологи Мичиганского университета предупреждают: главные «отравители» среди овощей - помидоры. Если их кожица хотя бы чуть-чуть поцарапана, в мякоти сразу начинают размножаться бактерии сальмонеллы, а также норовирусы, которые и становятся причиной желудочно-кишечных заболеваний. В целом же, по подсчетам ученых, именно в ящике для овощей живет самое большое число бактерий: аж 7,85 тыс. на один квадратный сантиметр! Тогда как по стандартам там полагается жить лишь 10 бактериям. Один из самых распространенных - кишечная палочка. Чем грозит - обильная диарея, поражением почек.

Обычные полки. Здесь хранятся все продукты вперемешку - от колбасных нарезок до вчерашних котлет, нарезанных яблок и открытых консервов. В общем, все, что может облюбовать стафилококк. Он вызывает боли в желудке, сильную тошноту, иногда диарею. Токсичен, при попадании в организм в больших количеств может влиять на печень.

Морозилка. Ее можно назвать одним из самых безопасных мест в холодильнике. Как подтверждают микробиологи, при температуре ниже 10 градусов размножаться не хочется даже бактериям, пишет сайт "Тайны мира". Они как бы впадают в спячку. И больше их не становится. Но меньше, увы, тоже. А ведь дело-то не в современных технологиях, а в стандартных правилах гигиены. Порадовавшись, что холодильник теперь не нужно размораживать, современные хозяйки забывают его элементарно... мыть! А ведь стандартная процедура протирания внутренних поверхностей теплой мыльной водой и промывания ящика для фруктов струей воды спасет от многих проблем! Доказано учеными.