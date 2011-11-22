Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Где и какие бактерии еще «живут» в вашем холодильнике?
Специалисты из компании Microban Europe, проверяя современные холодильники с системой No Froste, подсчитали, что только в выдвижных ящиках для фруктов и овощей находится в 750 раз (!) больше бактерий, чем допустимо европейскими стандартами.
А где и какие бактерии еще «живут» в вашем холодильнике?
Самые холодные полки. Верхние или нижние в зависимости от типа холодильника. На них, как правило, хранится сырое охлажденное мясо или птица, готовые салаты, мягкий сыр и готовые блюда. И там же нас подстерегает любительница готовых блюд - листерия. Она селится в подтаявшем мороженом, подпорченных мягких сырах, сыром мясе, готовых салатах. Чем грозит? Симптомы похожи на гриппозные, то есть повышенная температура, резь в животе, слезотечение. Особенно опасно для беременных, поскольку может привести к выкидышу. Симптомы могут проявиться и на 3-й, и на 70-й день после заражения.
Дверца. Место, где мы храним соусы и яйца, - одно из самых теплых в холодильнике. А между тем служба информирования потребителей в Бонне предупреждает: если яйца заражены сальмонеллой, их нужно хранить при температуре ниже 6 градусов! Только тогда размножение бактерий остановится, но эта температура бактерии не убьет. Погибают они только при приготовлении. Сальмонелла - обожает яйца, непастеризованное молоко, сырое мясо. Чем грозит - высокая температура, рвота, диарея, боль в желудке. Болезнь продолжается неделю и даже больше.
Ящик для овощей. Микробиологи Мичиганского университета предупреждают: главные «отравители» среди овощей - помидоры. Если их кожица хотя бы чуть-чуть поцарапана, в мякоти сразу начинают размножаться бактерии сальмонеллы, а также норовирусы, которые и становятся причиной желудочно-кишечных заболеваний. В целом же, по подсчетам ученых, именно в ящике для овощей живет самое большое число бактерий: аж 7,85 тыс. на один квадратный сантиметр! Тогда как по стандартам там полагается жить лишь 10 бактериям. Один из самых распространенных - кишечная палочка. Чем грозит - обильная диарея, поражением почек.
Обычные полки. Здесь хранятся все продукты вперемешку - от колбасных нарезок до вчерашних котлет, нарезанных яблок и открытых консервов. В общем, все, что может облюбовать стафилококк. Он вызывает боли в желудке, сильную тошноту, иногда диарею. Токсичен, при попадании в организм в больших количеств может влиять на печень.
Морозилка. Ее можно назвать одним из самых безопасных мест в холодильнике. Как подтверждают микробиологи, при температуре ниже 10 градусов размножаться не хочется даже бактериям, пишет сайт "Тайны мира". Они как бы впадают в спячку. И больше их не становится. Но меньше, увы, тоже. А ведь дело-то не в современных технологиях, а в стандартных правилах гигиены. Порадовавшись, что холодильник теперь не нужно размораживать, современные хозяйки забывают его элементарно... мыть! А ведь стандартная процедура протирания внутренних поверхностей теплой мыльной водой и промывания ящика для фруктов струей воды спасет от многих проблем! Доказано учеными.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин