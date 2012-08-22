Вьетнамки больше враг, чем друг нашим ногам

Длительное ношение вьетнамок приводит к нарушениям в работе опорно-двигательного аппарата, и прежде всего к заболеваниям ног, предупреждают американские ортопеды.

Летом многие предпочитают носить на пляже и в городе легкие шлепанцы, ведь в такой обуви ногам легче дышится. Но это, пожалуй, единственное достоинство вьетнамок…

Когда человек надевает эти лёгкие шлёпанцы, он инстинктивно поджимает пальцы, чтобы обувь не упала. Несколько дней в таком напряжении приводят к болям в икрах и лодыжках. Кроме того, вьетнамки обычно имеют очень тонкую подошву, которая не даёт эффекта амортизации при ходьбе по твердой поверхности, в частности, по асфальту, а это ведет к болям в спине, бедрах, нарушениям в работе голеностопа.

Вьетнамки не обеспечивают устойчивости на неровной дороге - в таких условиях есть риск подвернуть ногу, кроме того, любители вьетнамок часто обращаются к врачам в связи с переломами пальцев, порезами, сильными ушибами, ведь эта обувь практически не защищает ногу, сообщает lifeukr.net. Не так давно итальянские учёные заявили, что вьетнамки, несмотря на кажущееся удобство, более опасны, чем обувь на высоких «шпильках».

Если вы не можете отказать себе в удовольствии носить вьетнамки, старайтесь, по крайней мере, максимально обезопасить себя, советуют специалисты. Во-первых, наносите на пальцы ног солнцезащитный крем. Во-вторых, не гуляйте во вьетнамках по асфальтовым и бетонным дорогам и не играйте в подвижные игры. В-третьих, не носите такие шлёпанцы каждый день с утра до вечера, чередуйте их с другой обувью. Не пользуйтесь вьетнамками, если у вас появились натертости между пальцами. Мозоли рекомендуется смазывать антисептиком, чтобы предотвратить попадание пыли и инфекции.

«Журнал здоровья».