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Медведев приравнял пиво к алкоголю
Президент России Дмитрий Медведев подписал "антиалкогольный" закон, который приравнивает пиво к алкоголю и запрещает его продажу в ларьках и палатках. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Закон приравнивает к алкоголю все напитки с содержанием спирта выше 0,5 процента, кроме продуктов, внесенных в правительственный список (таких, как кефир и квас), и дает властям право устанавливать полный запрет на розничную продажу алкоголя.
Документ, подписанный Медведевым, предусматривает полный запрет на розничную продажу всех видов алкоголя, включая пиво, с 23 до 8 часов. Для пива и напитков на его основе запрет будет применяться с 1 января 2013 года. С этой же даты запрещается розничная продажа пива в киосках и павильонах, а также на остановках городского транспорта, рынках, вокзалах, автозаправках и в аэропортах.
Продавать пиво и алкоголь крепостью до 16,5 процента смогут только магазины, а также кафе, рестораны и бары. При этом ночью алкоголь можно будет приобрести только в точках общепита.
С января 2012 года будет запрещено употребление алкоголя, включая пиво, в общественных местах - парках, подъездах, скверах и местах отдыха в черте городов.
Лицензирование производства и оборота пива, которое обсуждалось последние полгода, пока введено в России не будет, однако законопроект приведет к запрету на рекламу пива на ТВ, радио и в наружной рекламе.
По итогам 2010 года рынок продаж пива в России оценивался в 200 миллиардов рублей. При этом на нестационарную торговлю приходится до четверти от общего объема продаж пива, пишет "Лента.ру".
Фото AFP.
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