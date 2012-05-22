Картофель полезнее бананов и капусты

Скромный картофель исключают из многих диет, считая его продуктом, портящим фигуру. Однако в ходе последнего исследования выяснилось, что он имеет больше питательных веществ, витаминов и минералов, чем традиционные «суперпродукты».

В исследованиях британского совета картофеля ученые проанализировали рацион питания 876 детей и 948 взрослых. Оказалось, что на самом деле картофель приносит больше пользы организму, чем популярные бананы, брокколи, свекла, орехи и авокадо. Картофель в мундире имеет в 5,5 раза больше волокон, чем средний банан, а витамина С в нем больше, чем в трех авокадо! Также картошка содержит больше селена, чем в среднем ребенок получает от всех орехов, которые потребляет. Напомним, в прошлом году ученые обнаружили, что употребление картошки два раза в день может снизить кровяное давление - и вопреки популярному мнению, это не заставит человека набирать вес, пишет ИА «Казах-Зерно».

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