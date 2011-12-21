Простуда и грипп: не спешите сбивать жар

Почувствовав щекотание в носу, легкое покашливание и першение в горле, не ждите, пока микробы-интервенты разгуляются в организме. Немедленно начинайте лечение простуды. Наверняка для лечения простуды у вас уже есть свои собственные приемы. Но, может быть, кому-то наши советы помогут и будут эффективными.

С ознобом – в постель

Почувствовав начало простуды, отсидитесь день-другой дома. Причем это время нужно провести именно в постели, а не у компьютера или плиты. Целебное сухое тепло, которое «баюкает» нас в кровати, - лучшее лечение при простуде. В постель под одеяло - это особенно важно для мужчин, женщинам нужно укутать в первую очередь ноги и поясницу.

При первых же симптомах простуды и насморка дважды в день устраивайте своему носу соленый «душ». Тогда насморк пройдет не через неделю, а через два дня. Растворите половину чайной ложки соли в стакане кипяченой воды и с помощью маленькой клизмы промывайте по очереди носовые ходы. При этом нельзя запрокидывать голову назад - стоять нужно прямо над раковиной, чтобы вода выливалась обратно. Перед сном подложите под голову дополнительную подушку - это облегчит отток слизи, и насморк с кашлем не будут слишком сильно вам досаждать во сне. Неудобно спать на пирамиде подушек? Тогда положите их под матрас - переход от головы к спине станет не столь заметен.

Если подскочила температура, не спешите ее сразу сбивать: жар уничтожает вирусы и микробы. Поэтому, медики считают, что прибегать к лекарствам для лечения простуды нужно лишь в тех случаях, когда температура выше 38°С (у детей - выше 38,5°С). Чтобы справиться с ознобом при простуде, пейте больше жидкости: теплый чай, настой шиповника, клюквенный морс, теплое молоко. По мнению врачей, когда организм обезвожен, озноб сильнее. Чтобы справиться с ознобом, наденьте хлопчатобумажное белье, потом - жилетку, поверх нее - шерстяную кофту. Во-первых, многослойная одежда лучше удерживает тепло, а во-вторых, составляющие такого «гардероба» легко варьировать в зависимости от температуры тела.

Таблетки на крайний случай

В лечении простуды поможет и точечный массаж. При начинающемся насморке специалисты советуют нажимать на точки, расположенные рядом с крыльями носа, под носом, а также посередине подбородка. Чтобы снизить озноб, воздействуйте на точку, находящуюся прямо под локтевым суставом. При головной боли массируйте область между большим и указательным пальцем (если их свести, нужная точка окажется сверху).

При лечении простуды подавлять кашель таблетками вредно, ведь с помощью кашля легкие и бронхи очищаются от слизи. Наоборот, если кашель влажный (с выделением мокроты), принимайте отхаркивающие препараты, например, корень солодки, подорожник. Если во время лечения простуды у вас пропал аппетит, не заставляйте себя есть. Идеальны для лечения простуды такие продукты, как кефир, простокваша, ряженка. Ученые считают, что вещества, содержащиеся в них, способствуют выработке антител к возбудителям болезни. Выручит и куриный бульон, он вкусен и питателен, и смягчает горло, способствуя нормальному дыханию. Не забудьте и о лечении простуды чесноком и луком - природных антибиотиках, помогающих при различных хворях.

Если все же болезнь внедрилась в ваш организм всерьез и надолго, не обойтись без лекарств. Лучше, конечно, чтобы для лечения простуды их подобрал и назначил врач. Однако опросы показывают, что большинство людей предпочитают лечить простуду, не прибегая к помощи докторов. Только приобретайте лекарства в проверенных аптеках, ведь рынок завален поддельными лекарствами. Причем особенно часто подделываются самые популярные: анальгин, аспирин и прочие ходовые болеутоляющие и жаропонижающие средства.

А как отличить грипп от простуды?

Часто грипп не отличают от обыкновенной бактериальной простуды, то есть от катара верхних дыхательных путей, бронхита. А ведь меры профилактики и лечения этих заболеваний различны. Так, например, если при бактериальных инфекциях эффективны антибиотики и сульфаниламидные препараты, то при вирусных инфекциях, в том числе и гриппе, они не действуют на вирусы. Так как же отличить катар верхних дыхательных путей (КВДП) от острого респираторного вирусного заболевания (ОРВИ) или от гриппа?

Обычно катары начинаются с воспаления в носоглотке, как правило, без выраженных общих симптомов (температурной реакции, видимого недомогания, ознобов и др.), в то время как грипп проявляет себя выраженным ознобом, довольно высокой температурой, ломотой в теле, головной болью, разбитостью, мышечной и суставной болями. Соблюдать постельный режим придется поневоле. Но и при гриппе эффективны некоторые народные рецепты.

Рецепты зеленой аптеки

Приготовить сбор: цветки ромашки аптечной – 3 столовые ложки; листья вахты трехлистной – 3 ст. л., трава золототысячника – 3 ст. л., трава бузины травянистой – 3 ст. л. 4– 5 столовых ложек смеси парят ночь в 700 мл кипятка, утром выдерживают в водяной бане 15 минут, процеживают и принимают по 1 стакану 3-4 раза в день.

Василек синий. Приготовить настой: 2 чайные ложки цветков заварить 1 стаканом кипятка, настоять 2– 4 часа, процедить. Такую дозу выпивать в 3 приема в течение дня независимо от еды.

Ромашка аптечная. Приготовить ванну, для чего взять 400 г сухих соцветий и залить 10 л крутого кипятка, настоять 1-1,5 часа, процедить и вылить в ванну. Длительность процедуры 10-15 минут. Температура воды в ванне 35– 37 °С

Противогриппозный чай: кору ивы, цветки ромашки, липовый цвет, плоды шиповника кладут поровну. Чайную ложку сбора заливают стаканом кипятка, настаивают 10 минут, затем процеживают настой и отжимают растительную массу. Принимают по 1/З стакана теплого настоя 3 раза в день за 15 минут до еды.

«Золотой Рог». По материалам журнала «Здоровье диких хозяек».