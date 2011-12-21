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Жизненно важных лекарств стало на 45 наименований больше
Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год, сообщила пресс-служба правительства.
В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2012 год включены 567 лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям, из которых 93 наименования (16,4%) производятся только отечественными производителями, 207 наименований (36,5%) - зарубежными производителями, а 267 наименований (47,1%) - как российскими, так и иностранными фармацевтическими предприятиями. По сравнению с прошлым годом список увеличился на 45 наименований.
По информации Минздравсоцразвития России, перечень ЖНВЛП сформирован с учетом пересмотра соответствующего перечня Всемирной организации здравоохранения, утвержденного в марте 2011 года, и направлен на повышение доступности современных жизненно необходимых лекарственных препаратов для граждан Российской Федерации при лечении наиболее распространенных и тяжелых заболеваний. В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств входят лекарства, которые существенно влияют на уровень заболеваемости и смертности в России. К ним, в частности, относятся сердечно-сосудистые и онкологические препараты, лекарства против ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, противогриппозные препараты.
«Золотой Рог».
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