Каши очень полезны на завтрак

Многие диетологи считают, что каша является идеальным завтраком. Она богата «медленными» углеводами, которые надолго сохраняют чувство сытости, насыщает организм витаминами, минералами и клетчаткой.

«Самое полезное – приучить себя чередовать несколько видов каш. В каждой из них содержатся полезные вещества в разной концентрации, и если следить за разнообразием, то вы сможете получить широкую палитру нужных организму компонентов», – комментирует Олег ТЕРН, специалист по здоровому питанию, врач-психотерапевт, популяризатор здорового образа жизни. Гречневая крупа, например, богата белком, а также магнием, калием и железом; овсянка – белком и клетчаткой; перловка – белком, витаминами группы В и селеном и так далее.

Самое важное – не покупать «быстрые» каши в пакетиках. Зерно в них очищено от оболочки и пропарено, из-за чего в нем практически не осталось полезных веществ. Кроме того, в такие каши изначально добавлено много сахара, красителей и прочих ингредиентов, которые практически сводят на нет всю ее полезность и делают гораздо калорийнее обычной. Если у вас по утрам нет времени на готовку, попробуйте замачивать крупу с вечера. В таком случае доваривать ее утром придется всего несколько минут. По вкусу в кашу можно добавить обезжиренное молоко (зерновые и молочные продукты хорошо усваиваются в паре), орехи, сухофрукты, мед или джем без сахара.