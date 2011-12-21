Вакцина против гриппа провоцирует побочные эффекты

Неприятности с вакцинами против гриппа продолжаются. В Европе был произведен массовый отзыв вакцин из тысяч аптек и приемных врачей в связи с потенциальной небезопасностью препаратов.

Под подозрение Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий попала популярная вакцина Preflucel. Известно, что за последний месяц данная вакцина нередко провоцировала побочные эффекты у людей. У них отмечалась усталость, мышечная и головная боль. Изъятию подлежат 300000 доз препарата.

Дабы избежать дефицита вакцин на рынке, европейцам предложат альтернативы вакцины Preflucel, получившей разрешение на использование в марте текущего года. Уже заказано более миллиона доз других препаратов, пишет Medkarta.com. В свою очередь производитель опасной вакцины - Baxter Healthcare – настоятельно рекомендует незамедлительно обращаться к врачу в случае выявления побочных эффектов. Медики констатируют: данные симптомы могут проявляться вскоре после прививки. Обычно они не отличаются большой степенью тяжести и быстро исчезают. Несмотря на факты выявления побочных эффектов и ранее, вакцина Preflucel была рекомендована для аллергиков из-за отсутствия в своем составе яиц и высокой, 80%-ой, защиты от гриппа.

«Золотой Рог».