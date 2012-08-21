Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
127 россиян уже заболели лихорадкой Западного Нила
ВЛАДИВОСТОК, 21 августа, ZRPRESS. В числе заболевших 14 детей. 4 больных скончались. Случаи лихорадки Западного Нила были зафиксированы в 7 субъектах страны — в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Новосибирской, Липецкой областях, республиках Татарстан и Адыгея.
Уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила в этом году превышает тот же показатель 2011 года почти в 2 раза. Как сообщил врач-иммунолог, аллерголог и вирусолог Георгий Викулов, переносчиками вируса, вызывающего лихорадку Западного Нила, являются комары, а также реже могут быть иксодовые и аргасовые клещи. Заболевание лихорадкой Западного Нила имеет отчетливую приуроченность к времени — это июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Это тот период, когда существуют наиболее благоприятные условия для развития комаров. Чаще заболевают люди молодого возраста, сообщает Gudok.Ru со ссылкой на Вести. ru.
Природные очаги заболевания существуют в том числе в южных регионах бывшего Советского Союза. Это Армения, Азербайджан, Молдавия, Туркмения, Таджикистан, Казахстан. А в России это, прежде всего, Омская область.
Новости тематики
- Опасные инфекции из Китая угрожают приморцам
- Дальневосточный турист вернулся из Таиланда с корью
- 127 россиян уже заболели лихорадкой Западного Нила
- Ростуризм и Роспотребнадзор предупреждают россиян, выезжающих на Кубу, о риске заражения холерой
- В Таиланде ввели карантин из-за редкой кожной болезни
- На тайском острове жертвами "волшебных грибов" стали две туристки
- Вниманию туристов: Таиланд запретил популярные в России лекарства
- Тель-Авив назван лучшим городом для гомосексуалистов
- Россиян при выезде за рубеж просят проводить профилактику от А(H5N1)
- Медицинский туризм пошел в рост
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край