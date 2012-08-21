127 россиян уже заболели лихорадкой Западного Нила

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа, ZRPRESS. В числе заболевших 14 детей. 4 больных скончались. Случаи лихорадки Западного Нила были зафиксированы в 7 субъектах страны — в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Новосибирской, Липецкой областях, республиках Татарстан и Адыгея.

Уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила в этом году превышает тот же показатель 2011 года почти в 2 раза. Как сообщил врач-иммунолог, аллерголог и вирусолог Георгий Викулов, переносчиками вируса, вызывающего лихорадку Западного Нила, являются комары, а также реже могут быть иксодовые и аргасовые клещи. Заболевание лихорадкой Западного Нила имеет отчетливую приуроченность к времени — это июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Это тот период, когда существуют наиболее благоприятные условия для развития комаров. Чаще заболевают люди молодого возраста, сообщает Gudok.Ru со ссылкой на Вести. ru.

Природные очаги заболевания существуют в том числе в южных регионах бывшего Советского Союза. Это Армения, Азербайджан, Молдавия, Туркмения, Таджикистан, Казахстан. А в России это, прежде всего, Омская область.