Что происходит с организмом во время авиаперелета

Авиационный перелет, особенно дальний, несет серьезные риски для здоровья пассажиров. Многим пассажирам с различными хроническими заболеваниями следует применять меры для профилактики обострений, а кому-то перелеты и вовсе противопоказаны. Рассмотрим наиболее актуальные вредные факторы, с которыми сталкиваются часто летающие пассажиры.



О том, как пережить перелет рассказывает Алексей Яковлев на сайте РИА Новости.

Давление в салоне

Давление в салоне может влиять на самочувствие пассажира из-за развития у него гипобарической гипоксии (недостаточное насыщение крови кислородом) при имеющихся заболеваниях дыхательных путей и сердечной недостаточности. Кроме того, изменения давления ведут к расширению газов в различных полостях тела, что также вызывает определенный дискомфорт.

Коммерческие авиалиниии прокладываются на высоте 7010-12498 м над уровнем моря, а давление в салоне устанавливается на высоту 1524-2438 м, иначе такой перелет пережили бы лишь немногие здоровяки. Резкие подъемы даже на такую высоту способны вызывать головную боль, головокружение, тошноту и чувство разбитости даже у здоровых пассажиров. Дело в том, что на высоте 2438 м парциальное давление кислорода в артериальной крови падает с 95 до 60 мм рт. ст. У здорового пассажира при этом насыщение гемоглобина кислородом снижается всего на 3-4%, однако у пассажиров с перечисленными патологиями развивается более выраженная гипоксия.

Так, у 18% больных хронической обструктивной болезнью легких во время таких перелетов наблюдается умеренный респираторный дистресс-синдром. Таким пассажирам может потребоваться дополнительный кислород. К сожалению, не все авиакомпании его предоставляют. На всех российских авиалиниях запрещено провозить кислород даже врачам, сопровождающих тяжелых больных. На зарубежных же авиалиниях с 2005 года пассажиры по предписаниям врача могут и самостоятельно провозить баллончики с кислородным концентратом.

Согласно закону Бойля-Мариотта, газ, заключенный в закрытых полостях, будет расширяться при подъеме на высоту. Именно поэтому, кстати, протекают бутыли с шампунями и кремами, взятые в дорогу. У здоровых пассажиров вся эта физика выливается разве что в незначительную боль в животе и заложенность ушей. А вот человек с насморком уже подвержен риску развития отита. При простудах евстахиева труба, соединяющая глотку с внутренним ухом и выравнивающая в нем давление при подъеме на высоту, воспалена, просвет ее сужен, а то и "склеен". При резком изменении внешнего атмосферного давления здоровому человеку достаточно совершить зевательное, жевательное или сосательное движение (именно поэтому в самолетах иногда раздают карамельки), и просвет евстахиевой трубы в глотку открывается, что быстро ликвидирует заложенность в ухе. В случае с простудой это помогает далеко не всегда, и тогда можно прибегнуть к приему Вальсальвы: выдох с закрытым ртом и зажатым носом. По тем же причинам простуда после перелета может обостриться гайморитом. Поэтому пассажирам с насморком рекомендуется использовать сосудосуживающие капли (например, на основе оксиметазолина) перед взлетом и посадкой. Грудным детям можно дать бутылочку или соску - это стимулирует глотание и помогает выровнять давление в ушах и околоносовых пазухах.

Вследствие тех же механизмов могут возникнуть и вздутие кишечника и боль в животе. Поэтому перед полетом не рекомендуется пить много газированных напитков.

Во время некоторых хирургических и диагностических процедур в полости тела вводят воздух (операции на животе, грудной клетке, некоторые глазные операции). Если вы планируете совершать перелет через несколько дней после такой операции, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Тромбоз глубоких вен

По-настоящему серьезную опасность для жизни представляет тромбоз глубоких вен, который может развиваться у пассажира, много часов находящегося в сидячем положении. Сокращение мышц голени обеспечивает нормальный венозный отток от ног. Длительная же неподвижность ведет к застою крови в венах и может привести к тромбозу. Тромбы, образующиеся в венах, в большинстве случаев имеют небольшой размер и не представляют проблем. Тромбы побольше могут привести к отекам и болезненности в области голеней. Если фрагмент тромба отрывается и током крови заносится в легкие (это называется эмболия), развивается одышка, боль в груди и в тяжелых случаях может даже наступить смертельный исход. Тромбоэмболия легочных артерий проявляется не сразу, а спустя несколько часов или дней после перелета.

Исследования показывают, что восьмичасовые и более длительные перелеты повышают риск тромбоэмболии примерно в 4 раза. Вообще же риск возрастает уже и при 4-часовых перелетах.

Риск тромбоэмболии повышается при наличии следующих факторов:

- повторный перелет за последние 2 недели

- тромбоз в прошлом

- тромбоэмболия у ближайшего родственника

- использование эстрогенсодержащих контрацептивов

- беременность

- недавняя травма или операция (особенно операции на животе, тазовой области или на нижних конечностях)

- наличие злокачественных опухолей

- врожденная патология свертывающей системы крови

- курение

Чтобы свести риски к минимуму, рекомендуется:

- обильно пить

- избегать алкоголя и кофеиносодержащие напитки (кофе, кока-кола и др.)

- менять позицию в кресле, а еще лучше регулярно вставать и прохаживаться по салону

- делать упражнения, заставляющие сокращаться мышцы голени

- лицам с факторами риска рекомендуется надевать компрессионные чулки; врач может также рекомендовать прием антикоагулянтов типа варфарина (что касается профилактического приема аспирина перед полетом, вопрос остается спорным)

Космическая радиация

На больших высотах уровень космической радиации возрастает, поэтому в 1991 году Международная Комиссия по Радиологической Защите (ICRP) стала рассматривать космическую радиацию как фактор профессионального риска у членов экипажей. При годовом суммарном облучении свыше 20 мЗв может возрастать риск развития рака груди или кожи. Что же касается пассажиров, даже часто летающих, до настоящего времени сколько-нибудь значимого влияния космической радиации на их здоровье не обнаружено.

Десинхроноз

В английском языке весьма популярен термин jet lag, который на русский язык переводится как известный только специалистам "десинхроноз". Речь идет о сбивающихся суточных биоритмах при резкой смене часовых поясов. Многие из нас знают, что длительные перелеты могут вызвать слабость, сонливость или бессонницу, запоры, понизить работоспособность и ухудшить самочувствие. Чтобы вписаться в новый часовой пояс, в среднем здоровому человеку нужны сутки на каждый час разницы при перелетах на запад и полтора дня - при перелетах на восток.

Чтобы облегчить последствия десинхроноза, следуйте следующим рекомендациям:

- Перед путешествием на восток попытайтесь ложиться на час раньше, чем обычно, в течение 3 дней до полета. Перед полетом на запад, наоборот, за 3 дня ложитесь на час позже.

- Во время полета не пейте кофеиносодержащих напитков

- На новом месте постарайтесь заснуть хотя бы на 4 часа в новое ночное время - это ускорит перенастройку биологических часов.

- Препараты на основе мелатонина остаются золотым стандартом в лечении десинхронозов. Мелатонин - гормон эпифиза, регулирующий суточные ритмы в зависимости от длины светового дня. Препараты мелатонина рекомендуется применять при пересечении 5 и более часовых поясов, при этом принимать его начинают за 2-3 дня до перелета. Если вы страдаете эпилепсией или принимаете варфарин, не применяйте мелатонин, не проконсультировавшись с врачом. Появились и новые, более эффективные препараты, пока еще не зарегистрированные в РФ, такие как агомелатин (агонист рецепторов меланина и серотонина 5-HT) и рамелтеон (агонист мелатониновых рецепторов).

- Если вы находитесь на новом месте меньше 3-х дней, пытаться подстроиться под местное время не обязательно.

Особые группы пассажиров

Каждая авиакомпания может предъявлять разные требования, при этом капитан имеет право отказать в перелете любому пассажиру, даже если у того есть билет. Ориентировочный список противопоказаний к перелету таков:

- новорожденные младше 7 дней

- беременность свыше 36 недель

- ишемическая болезнь сердца с болевыми приступами в покое

- все серьезные и/или острые инфекционные заболевания

- декомпрессионная болезнь

- повышенное внутричерепное давление, вызванное кровоизлиянием, травмой или инфекцией

- инфаркт миокарда или инсульт за 7-10 дней до полета

- недавняя операция на брюшной или грудной полостях, на черепе, на глазах - т.е. все операции, которые связаны с введением воздуха в закрытую полость тела

- тяжелое респираторное заболевание, одышка в покое, пневмоторакс (воздух в грудной полости над легким)

- серповидно-клеточная анемия

- обострение психического заболевания

Пассажиры с такими проблемами могут лететь на коммерческом самолете только в сопровождении медперсонала.

Что касается первой помощи на борту, отмечу, что в соответствии с британским, канадским и американским законодательством, врачам из числа пассажиров не вменяется в обязанность спасать пассажиров, если у тех развивается какое-либо жизнеугрожающее состояние. В Австралии, многих странах Европы, Азии и Ближнего Востока, напротив, врач на борту обязан оказывать медицинскую помощь. В любом случае при международных перелетах медицинский работник не может быть привлечен к ответственности за оказанную на борту медицинскую помощь в пределах своих знаний и опыта, даже если она оказывалась неправильно.

На борту любого авиалайнера всегда имеется аптечка, комплектуемая по стандарту страны, которой принадлежит борт. Все члены экипажа обязаны владеть навыками оказания первой помощи при острой боли в животе, остром психическом возбуждении, анафилактической реакции, боли за грудиной (подозрение на инфаркт миокарда), приступе бронхиальной астмы, остановке сердца, гипогликемии, судорожном припадке, потере сознания. Качество обучения первой помощи в разных странах разное. К сожалению, вынужден признать, что в России оно оставляет желать лучшего.

Будьте здоровы!