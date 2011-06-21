Чем полезна йога для духа и тела

Йога - выгодный для семейного бюджета вид физических упражнений. Для их выполнения требуется лишь коврик да удобная одежда. Но реально ли с помощью йоги похудеть?

Изначально цель йоги - познание и совершенствование своего духа. Знаменитые асаны - позы йоги - выполняют не ради гибкости или растяжки, а ради постижения своего тела и своего истинного «я».

Регулярное выполнение асан запускает механизм саморегуляции в нашем организме. То есть не йога сама по себе помогает похудеть, а на фоне занятий йогой тело постепенно приходит в норму. Человек становится более спокойным, у него уменьшается потребность в жирных и сладких продуктах, реже болят спина или вены - и вес приближается к норме.

Заметьте, речь не идет о каких-то ограничениях, просто тело и сознание изменяются так, что человек сам хочет есть полезные продукты. Навязывать себе какой-то образ жизни не придется.

Глубокое погружение

Если идти на урок йоги с мыслями: «Ах, спина болит! Может, от йоги пройдет?» - мало что получится. Можно ли избавиться от проблемы, думая только о ней? Конечно, нет!

Цель йоги - внутренняя сила и душевная устойчивость. Находя уверенность в себе, человек перестает быть больным или закомплексованным. Тогда он и впрямь меняется, независимо от возраста становится более гибким, выносливым, сильным, избавляется от заболеваний позвоночника, органов малого таза, от головных болей. Если же убрать самопознание и духовное совершенствование, значит, вы занимаетесь уже не йогой, а просто растяжкой, и ожидать от нее включения механизма саморегуляции попросту глупо.

В отношении еды единственное требование: не ешьте перед занятиями того, что делает вас вялой. Не стоит начинать знакомство с йогой с вегетарианской диеты. Занимайтесь, и со временем ваш организм сам начнет обходиться без мяса.

Йоги предпочитают свободную одежду, не стесняющую движения, строго из хлопка. Хорошо, если видны колени, лодыжки и локти. Это нужно для того, чтобы контролировать правильное положение суставов.

По книге или с преподавателем?

Трудно сказать, что лучше, заниматься йоговской гимнастикой по книгам или с преподавателем. Большая проблема в том, что в фитнес-клубах йогу ведут, увы, два типа инструкторов: крепкие молодые люди или гибкие девочки. Первые заставляют занимающихся бесконечно делать балансы и стойки на руках, потому что им самим это легко и понятно. А вторые заставляют гнуться назад со страшной силой, потому что им это доступно. Однако сами-то эти инструкторы, кроме своего тела, ничем не занимаются! А к ним приходят люди, которые просидели восемь часов в офисе. Сможет ли такой инструктор понять, какие именно асаны нужны вашему застывшему от сидячей работы телу, да еще и с лишним весом? Все «страшные истории» о том, как кто-то травмировался на йоге, испортил позвоночник, проистекают именно от таких горе-инструкторов. Демонстрировать подвижность своих суставов недостаточно для того, чтобы обучать людей.

Более квалифицированные преподаватели работают в специализированных центрах йоги. И, если вы собрались заниматься по книге или DVD (что, конечно, самый удобный вариант для многих из нас), выбирайте именно то, что издано ведущими преподавателями, а не фитнес-тренерами звезд Голливуда.

Не промахнуться с выбором

Какой конкретно тип йоги практикует преподаватель, сколько лет он занимается и кем сертифицирован? Знайте, сертификация преподавателей йоги - сложный многоступенчатый процесс. Трехдневным семинаром или двухмесячными курсами здесь не обойтись, человек должен не менее 5 лет практиковать йогу и учиться ей в центре соответствующей школы. После каждой ступени обучения он сдает сложный экзамен: демонстрирует свою духовную практику и доказывает умение обучать людей. Сертификат международного центра дает право преподавать в любой стране. Достаточно ввести имя заинтересовавшего вас преподавателя в любую поисковую систему сети Интернет, и вы, скорее всего, получите сведения о его сертификатах.

Характерный момент - как объясняются асаны. Преподаватель или автор книги должен не просто рекомендовать «поставьте ноги так-то, наклонитесь сюда, а через 10 секунд - в другую сторону». Должны присутствовать указания на вашу реакцию: если вы в таком положении способны почувствовать вот это, то сделайте так-то, а если нет - не надо.

Живая структура

Продвинутый йог знает около 200 асан, широко практикуются около 30. Их названия описывают геометрию тела, живое существо, процесс или предмет. Асаны охватывают основные движения тела во всех направлениях.

Классический урок строится по строгой схеме, которая наиболее подходит начинающим и людям среднего и старшего возраста. Начало - плавные динамические движения для разогрева тела. Искусственная задержка или учащение дыхания недопустимы. Контролировать свое дыхание могут только немногие йоги, уже достигшие высочайшего уровня практики.

После «прогрева» идут базовые позы стоя, в которых изучается расположение костей, суставов и мышц в анатомически естественном для них положении. Затем ученики опускаются и выполняют асаны на полу. Например, наклоны вперед, после них скручивания и прогибы. Потом даются силовые стойки, чтобы человек почувствовал силу своих рук. Следом идут перевернутые позы, дающие успокоение. В конце обязательно поза глубокого покоя - шавасана.