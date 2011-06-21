Любовь и боль

Несчастная любовь болезненна в буквальном, физиологическом смысле, выяснили американские нейробиологи.

Исследования показали: когда мы переживаем разрыв с любимым, любое воспоминание о нем или взгляд на его фотографию активизирует в мозге те же зоны, что и в момент, когда мы испытываем сильную физическую боль. Более того, эффект распространяется не только на возлюбленных, но и на всех близких людей, которые нас отвергли: родителей, друзей, членов семьи…

Чтобы смягчить боль, ученые рекомендуют дыхательные упражнения и психотерапию. А с теми, кто переживает несчастную любовь, советуют обращаться бережно и заботливо, как с серьезно больными или получившими тяжелую травму.