Спорт делает женщин умнее

Ученые из Великобритании доказали, что регулярные занятия спортом способны не только поддержать женщин в отличной форме, но и оказать положительное влияние на их эмоциональное состояние и интеллектуальные способности.

Как показали результаты эксперимента, после занятий спортом увеличивается активность нейронов в зонах головного мозга, отвечающих за анализ внешней информации и принятие решений. Исследователи протестировали женщин на сообразительность и выяснили, что лучшие результаты показали те, кто недавно подвергался интенсивным физическим нагрузкам.