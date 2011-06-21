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Спорт делает женщин умнее
21 Июня 2011, 16:11 | Дальний Восток
Ученые из Великобритании доказали, что регулярные занятия спортом способны не только поддержать женщин в отличной форме, но и оказать положительное влияние на их эмоциональное состояние и интеллектуальные способности.
Как показали результаты эксперимента, после занятий спортом увеличивается активность нейронов в зонах головного мозга, отвечающих за анализ внешней информации и принятие решений. Исследователи протестировали женщин на сообразительность и выяснили, что лучшие результаты показали те, кто недавно подвергался интенсивным физическим нагрузкам.
Автор: По материалам информагентств
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