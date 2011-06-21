Инфаркт наказывает за плохой характер

Плохой характер портит артерии. Люди неискренние, агрессивные и недоброжелательные имеют артерии в более худшем состоянии, чем люди с хорошим характером.

Это утверждает журнал Hypertension на основании данных, полученных американскими исследователями в ходе эксперимента, участникам которого было проведено психологическое тестирование и одновременно измерена толщина сосудистой стенки коронарных артерий с помощью ультразвука.

Люди с тенденцией к агрессивности и доминированию чаще имели большую толщину сосудистых стенок, что увеличивало у них вероятность сужения артерий и сосудистых катастроф. Как предполагается, важную роль в таком изменении сосудов играют гормоны стресса, например кортизол, образующийся при ярости и гневе, с чем связывают обычно быстрое развитие атеросклероза.