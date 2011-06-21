Рыба сохраняет зрение

Если женщины будут употреблять морепродукты не реже двух раз в неделю, они смогут предотвратить возрастное ухудшение зрения - к такому выводу пришли ученые Гарвардской медицинской школы.

Эксперимент длился 10 лет, в нем приняли участие 38 тысяч женщин, после окончания у 235 из них выявили макулярную дегенерацию. Все 10 лет женщины писали отчеты о том, что и в каком количестве они едят. Те, кто регулярно получал достаточное количество рыбы и морепродуктов, на 42% реже страдали ухудшением зрения.

Морепродукты - кальмары, креветки, морская рыба, мидии, крабы, осьминоги и различные водоросли - содержат большое количество омега-3 жирных кислот, которые предотвращают отмирание сетчатки глаза.