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Японцы создали зубную «нанощетку»
Создана зубная нанощетка, не требующая пасты. Чтобы воспользоваться этим уникальным предметом гигиены – творением японских кудесников - нужно просто обмакнуть щетку в воду.
От обычных щеток изделие отличается микроскопическими частицами минералов, нанесенными на щетинки. Создатели утверждают, что они использовали только те вещества, которые есть в человеческом организме. Состав и способ нанесения покрытия держится в секрете. Самое главное: нанопокрытие не только удаляет остатки еды, но и якобы повышает гидрофильность зубов, чтобы слюна могла впоследствии отталкивать пищевой мусор. Представители компании-создателя проводят в качестве аналогии технологии самоочищения зданий после дождя. С новой щеткой одной утренней чистки будет достаточно для того, чтобы сохранять свежее дыхание в течение дня, уверяют разработчики.
Презентация зубной щетки состоялась на весенней выставке Tokyo International Gift Show. Купить очередное нанодостижение - а оно уже продается - можно за 1050 йен ($13), сообщает «Компьюлента» со ссылкой на DigInfo TV.
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