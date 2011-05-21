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Секс и спорт доводят до инфаркта
По новым данным, которыми теперь располагают специалисты в фитнесе и сексологии, эпизодические, а не регулярные занятия спортом или сексом увеличивают риск возникновения инфаркта и внезапной смерти. Наибольшее число смертельных исходов при этом отмечается в половых отношениях со случайным партнером, сообщает «Посольство медицины».
Хорошая новость такая: чем чаще вы занимаетесь спортом или сексом, тем это лучше для вашего здоровья. Регулярные упражнения как те, так и другие улучшают сердечный ритм и укрепляют сердечную мышцу. А плохая новость заключается в том, что играть в футбол или ходить в бассейн только по воскресеньям или же раз в месяц заниматься сексом довольно рискованно. Такая нерегулярность в физической и сексуальной активности увеличивает вероятность инфаркта миокарда и внезапной смерти прямо во время физической нагрузки.
Это утверждают данные нового исследования, проведенного американскими учеными университета в Массачусетсе (США). По мнению экспертов в фитнесе и сексологии, скорее всего знакомство с этой информацией поможет многим читателям пересмотреть стиль своей жизни. По статистике, которую приводят американские ученые, случаи внезапной смерти в таких обстоятельствах регистрируются с частотой 1-3 на каждые 10 000 случаев, рассказывает Эль Мундо.
Как оказалось, риск инфаркта миокарда и внезапной смерти гораздо меньше у людей, которые регулярно выходят на пробежку и часто занимаются сексом. Но это не значит, что лучше вообще ничего не делать, говорят специалисты в фитнесе и сексологии. Это означает, что лучше делать это регулярно, а не от случая к случаю.
Люди, которые имеют половые отношения раз в месяц или занимаются спортом только в выходные, имеют больший риск умереть от сердечного приступа, чем те, кто делает это регулярно. И, тем не менее, даже такой способ физической активности - лучше, чем ничего.
С другой стороны, эти выводы основываются на анализе статистических данных, полученных в предыдущих исследованиях, и в этой работе не учитывается такой фактор, как наличие у пациента с сердечным приступом, сердечно - сосудистых заболеваний, которые не были вовремя диагностированы.
Американские исследователи проанализировали данные 14 предыдущих научных работ на эту тему, чтобы проследить взаимовлияние физической и сексуальной активности на развитие патологии сосудов и сердца. Как оказалось, при эпизодическом сексе или физической активности риск сердечного приступа возрастает в 3,5 раза по сравнению с теми, кто делает это регулярно, а кроме того, при этом существенно растет риск внезапной смерти.
Мужчины с редкими половыми отношениями имеют в 2,7 раза больший риск пострадать от инфаркта миокарда, чем представители сильного пола с регулярной сексуальной жизнью.
С другой стороны, выяснилось, что чем большую физическую активность имеет человек, тем у него меньший риск возникновения сердечно - сосудистых проблем. Этот риск у них уменьшается почти наполовину.
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