Аппендицит можно вылечить без операции

Британские учёные предлагают лечить неосложнённый острый аппендицит с помощью антибиотиков.

Исследование провела группа специалистов из Королевского медицинского центра в Ноттингеме. Для участия в исследовании были отобраны 900 пациентов с острым аппендицитом без осложнений. Операцию по поводу заболевания перенесли 430 участников. 470 человек лечились консервативным методом и получали антибиотики. Длительность пребывания в стационаре, а также эффективность проведенного лечения в двух группах пациентов практически не отличались. При этом риск развития осложнений после лечения в группе перенесших операцию по удалению аппендикса был на 31% выше, чем среди принимавших антибиотики.

В связи с этим исследователи рекомендовали начинать лечение неосложненного аппендицита с назначения антибактериальных препаратов. Аналогичную терапию они посоветовали использовать в сложных для диагностики случаях заболевания. При этом ученые отметили, что удаление червеобразного отростка является предпочтительным при наличии симптомов перитонита.

«Журнал здоровья».