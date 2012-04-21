Разработана вакцина для сосудов

Шведские ученые из Лундского университета разработали вакцину, которая стимулирует иммунную систему и защищает от сосудистых патологий.

Вакцина обладает способностью не допускать отложения на стенках сосудов холестерина, предотвращая их сужение, которое, в свою очередь, является главной причиной инфаркта. Также вместе с вакциной разрабатывается лекарство в виде аэрозоля. Ожидается, что в течение ближайших пяти лет «прививка от инфаркта» будет доступна широким слоям населения.

«Журнал здоровья».