Инфаркт можно предсказать за две недели?

Американские исследователи обнаружили в крови деформированные эндотелиальные клетки, которые сигнализируют о приближении инфаркта.

Ученые из Исследовательского института Скриппса, Калифорния, изучили образцы крови 50 пациентов с жалобами на грудные боли с использованием новой технологии, которая позволяет сортировать клетки в зависимости от их типа. Оказалось, что в составе крови за две недели до инфаркта повышается содержание эндотелиальных деформированных клеток. Эндотелиальные клетки отслаиваются от стенок сосудов всегда, но у здоровых людей их количество в крови держится в пределах нормы, а в предынфарктном состоянии ­ повышается в несколько раз, отмечают исследователи. В дальнейшем они намерены точно установить, когда начинается массированная отслойка эндотелия. По мнению учёных, инфаркт можно будет предотвратить, если о нем станет известно заранее.

Это открытие имеет большое значение для развития медицины, поскольку до настоящего времени эффективных способов предсказания инфаркта миокарда, уносящего каждый год жизни тысяч людей, не было. Если факторы риска были определены уже давно (курение, ожирение, высокий уровень холестерина), то приближение сосудистой катастрофы с такой точностью еще не удавалось предсказать никому.

«Журнал здоровья».