www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Инфаркт можно предсказать за две недели?

21 Апреля 2012, 18:52 | Дальний Восток

Американские исследователи обнаружили в крови деформированные эндотелиальные клетки, которые сигнализируют о приближении инфаркта.

Ученые из Исследовательского института Скриппса, Калифорния, изучили образцы крови 50 пациентов с жалобами на грудные боли с использованием новой технологии, которая позволяет сортировать клетки в зависимости от их типа. Оказалось, что в составе крови за две недели до инфаркта повышается содержание эндотелиальных деформированных клеток. Эндотелиальные клетки отслаиваются от стенок сосудов всегда, но у здоровых людей их количество в крови держится в пределах нормы, а в предынфарктном состоянии ­ повышается в несколько раз, отмечают исследователи. В дальнейшем они намерены точно установить, когда начинается массированная отслойка эндотелия. По мнению учёных, инфаркт можно будет предотвратить, если о нем станет известно заранее.

Это открытие имеет большое значение для развития медицины, поскольку до настоящего времени эффективных способов предсказания инфаркта миокарда, уносящего каждый год жизни тысяч людей, не было. Если факторы риска были определены уже давно (курение, ожирение, высокий уровень холестерина), то приближение сосудистой катастрофы с такой точностью еще не удавалось предсказать никому.

«Журнал здоровья».

Автор: По материалам сети Интернет
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru