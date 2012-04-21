Вся правда о суперполезных продуктах для женщин

С помощью правильного питания можно повысить жизненный тонус, замедлить процесс старения, предотвратить развитие многих заболеваний и укрепить здоровье будущего ребёнка.

Овсяная крупа богата растворимой и нерастворимой клетчаткой, этот продукт помогает успокоить раздраженный кишечник и урегулировать его работу. Овсяная каша - отличное средство для начала дня: она является источником повышающих тонус и укрепляющих иммунную систему селена, фосфора, магния и витамина В. А еще овес богат замедленными углеводами, которые помогают дольше чувствовать себя сытой и сбросить лишний вес.

Капуста помогает укрепить кости и способствует развитию иммунитета.

Маслины и оливковое масло являются одним из лучших источников мононенасыщенных жиров, богаты витамином Е и антиоксидантами, защищающими клетки от повреждения. При регулярном употреблении в пищу этих продуктов кожа дольше будет оставаться молодой, а суставы - гибкими. Включайте в свой ежедневный рацион хотя бы одну столовую ложку оливкового масла, чтобы снизить риск сердечно­сосудистых и онкологических заболеваний.

Томаты содержат ликопен - сильный антиоксидант, который защищает кожу от свободных радикалов и служит природным солнцезащитным кремом. Ликопен легче усваивается организмом в обработанном или отваренном виде. Добавляйте томаты в разные блюда 3-­4 раза в неделю, чтобы снизить риск развития рака шейки матки и груди.

Спаржа помогает бороться с переутомлением и стрессом, она богата витаминами, необходимыми для нормального функционирования мозга и нервной системы. Если вы беременны или планируете завести ребенка, знайте, что спаржа имеет высокое содержание фолата - чрезвычайно важного вещества для развития нервной трубки плода.

Ягоды, богатые антиоксидантами, являются отличным перекусом, защищающим от преждевременного старения. Съедайте в день полчашки свежих или замороженных ягод, пишет Health&Fitness.

Кстати, из некоторых из этих продуктов можно приготовить интересный гарнир: спаржа с помидорами в медово-цитрусовом соусе. Вам понадобятся:

- 1 кг спаржи

- 300 грамм помидоров черри

- 1,5 столовые ложки оливкового масла

- 1 ст. л. сока лимона

- 1 ст. л. сока апельсина

- 1 ст. л. мёда

- 1 ст. л. дижонской горчицы

- 1 ст. л. свежего укропа

- чёрный перец по вкусу

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Поместите спаржу в большую миску. Добавьте помидоры, оливковое масло 1/2 чайной ложки соли. Перемешайте.

Разложите овощи в один слой на противне. Запекайте до образования румяной корочки и мягкости спаржи около 15-20 минут.

Пока готовятся овощи, приготовьте медово-цитрусовый соус: смешайте свежевыжатый сок лимона и апельсина, мёд, горчицу и 1/2 чайной ложки соли.

Подавайте овощи на большом сервировочном блюде, полив соусом и посыпав укропом и чёрным перцем.

Очень лёгкий и вкусный овощной гарнир. Медово-лимонная заправка придаёт необычный, неповторимый вкус и аромат.

«Журнал здоровья».