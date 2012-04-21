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Вся правда о суперполезных продуктах для женщин
С помощью правильного питания можно повысить жизненный тонус, замедлить процесс старения, предотвратить развитие многих заболеваний и укрепить здоровье будущего ребёнка.
Овсяная крупа богата растворимой и нерастворимой клетчаткой, этот продукт помогает успокоить раздраженный кишечник и урегулировать его работу. Овсяная каша - отличное средство для начала дня: она является источником повышающих тонус и укрепляющих иммунную систему селена, фосфора, магния и витамина В. А еще овес богат замедленными углеводами, которые помогают дольше чувствовать себя сытой и сбросить лишний вес.
Капуста помогает укрепить кости и способствует развитию иммунитета.
Маслины и оливковое масло являются одним из лучших источников мононенасыщенных жиров, богаты витамином Е и антиоксидантами, защищающими клетки от повреждения. При регулярном употреблении в пищу этих продуктов кожа дольше будет оставаться молодой, а суставы - гибкими. Включайте в свой ежедневный рацион хотя бы одну столовую ложку оливкового масла, чтобы снизить риск сердечнососудистых и онкологических заболеваний.
Томаты содержат ликопен - сильный антиоксидант, который защищает кожу от свободных радикалов и служит природным солнцезащитным кремом. Ликопен легче усваивается организмом в обработанном или отваренном виде. Добавляйте томаты в разные блюда 3-4 раза в неделю, чтобы снизить риск развития рака шейки матки и груди.
Спаржа помогает бороться с переутомлением и стрессом, она богата витаминами, необходимыми для нормального функционирования мозга и нервной системы. Если вы беременны или планируете завести ребенка, знайте, что спаржа имеет высокое содержание фолата - чрезвычайно важного вещества для развития нервной трубки плода.
Ягоды, богатые антиоксидантами, являются отличным перекусом, защищающим от преждевременного старения. Съедайте в день полчашки свежих или замороженных ягод, пишет Health&Fitness.
Кстати, из некоторых из этих продуктов можно приготовить интересный гарнир: спаржа с помидорами в медово-цитрусовом соусе. Вам понадобятся:
- 1 кг спаржи
- 300 грамм помидоров черри
- 1,5 столовые ложки оливкового масла
- 1 ст. л. сока лимона
- 1 ст. л. сока апельсина
- 1 ст. л. мёда
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 1 ст. л. свежего укропа
- чёрный перец по вкусу
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Поместите спаржу в большую миску. Добавьте помидоры, оливковое масло 1/2 чайной ложки соли. Перемешайте.
Разложите овощи в один слой на противне. Запекайте до образования румяной корочки и мягкости спаржи около 15-20 минут.
Пока готовятся овощи, приготовьте медово-цитрусовый соус: смешайте свежевыжатый сок лимона и апельсина, мёд, горчицу и 1/2 чайной ложки соли.
Подавайте овощи на большом сервировочном блюде, полив соусом и посыпав укропом и чёрным перцем.
Очень лёгкий и вкусный овощной гарнир. Медово-лимонная заправка придаёт необычный, неповторимый вкус и аромат.
«Журнал здоровья».
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