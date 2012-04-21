Стресс - главный фактор старения

Важнейшим из факторов, которые ведут к преждевременному старению кожи, является длительный стресс, выяснили американские дерматологи.

Постоянное напряжение эластичных волокон ухудшает их растяжимость. Кроме того, гормон стресса адреналин сужает сосуды, а это особенно сказывается на тонких капиллярах поверхности кожи. Именно по этой причине кожа при длительных стрессах недополучает питание и кислород. Второй стрессовый гормон - кортизол останавливает процесс деления клеток и образование коллагеновых волокон.

Если ваша профессиональная или семейная жизнь не дает вам возможности избежать стрессов, следует, по крайней мере, научиться расслабляющим упражнениям, говорят учёные. А вот рациональное питание, достаточный сон и регулярные занятия спортом существенно замедляют процесс старения. Правда, возникшие морщинки невозможно устранить за счет питания, спорта и сна, но здоровый образ жизни позволит отсрочить появление новых признаков старения.

«Журнал здоровья».