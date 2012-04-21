Выход на пенсию сокращает жизнь мужчины

Каждый год бездействия отнимает у мужчин около двух месяцев жизни.

Об этом заявили эксперты из Цюриха, изучив статистику качества жизни австрийских пенсионеров. Размер государственного пособия здесь ни при чём - в Австрии пенсии не намного меньше средней зарплаты. Убивает местных мужчин другое: выходя на покой, они не знают, чем себя занять, и поэтому начинают вести неправильный образ жизни: губить свое здоровье сигаретами, алкоголем, меньше двигаться, нерационально питаться… Это касается работников не только физического, но и умственного труда.

У мужчины пропадает стимул следить за собой, а огромное количество свободного времени ставит новоявленного пенсионера в тупик: сперва он начинает слоняться без дела, а потом устраивается поудобнее на диване и постепенно «врастает» в него. Еще сильнее добровольного ухода на пенсию здоровье пожилых людей подрывает вынужденное увольнение. От сознания того, что их подсидели, пенсионеры страдают ежедневно, причем боль от такого предательства со временем не проходит. Сильные переживания отражаются на их самочувствии, вызывая целый ряд заболеваний.

Получается, что секрет мужского долголетия кроется в социальной активности. Так, может быть, новый закон об увеличении пенсионного возраста россиянам придется весьма кстати?

«Журнал здоровья».