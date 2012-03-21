Минздравсоцразвития разработало перечень профессиональных заболеваний

21 марта, ZRPRESS. Минздравсоцразвития РФ представило проект ведомственного приказа, утверждающего перечень профессиональных заболеваний.

Документ, представленные на сайте министерства, разработан в соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Перечень содержит наименование заболеваний, их коды, вредные производственные факторы, вызывающие болезни, с указанием кода внешнего фактора.

"Золотой Рог".