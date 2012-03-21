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Минздравсоцразвития разработало перечень профессиональных заболеваний
21 Марта 2012, 00:29 | Дальний Восток
21 марта, ZRPRESS. Минздравсоцразвития РФ представило проект ведомственного приказа, утверждающего перечень профессиональных заболеваний.
Документ, представленные на сайте министерства, разработан в соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Перечень содержит наименование заболеваний, их коды, вредные производственные факторы, вызывающие болезни, с указанием кода внешнего фактора.
"Золотой Рог".
Автор: По сообщениям пресс-служб
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