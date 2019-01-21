Медцентры только одного Суйфэньхэ посетили десять тысяч дальневосточников

Лечиться в российских клиниках слишком дорого

Количество российских туристов, ежегодно посещающих медицинские центры в приграничном с Приморьем китайском городе Суйфэньхэ, оценивается в 10 тыс. человек, сообщает ИА «Синьхуа».

Этот город уже не первый год является популярным среди россиян местом для медицинского и оздоровительного туризма. Жители Дальнего Востока, приезжающие из самых разных городов – Хабаровска, Владивостока, Находки, Комсомольска-на-Амуре и из других населенных пунктов - все чаще посещают его для прохождения медосмотра или лечения. Принимают российских клиентов как государственные, так и частные медицинские учреждения города.

А тем временем Медработники из Суйфэньхэ расширяют контакты с российскими коллегами. В минувшем году город провел презентации туристических возможностей в Приморском и Камчатском краях, а также в городе Уссурийске. Народная больница Суйфэньхэ в свою очередь приняла делегации медработников из Амурской области и станции скорой медицинской помощи Уссурийска.