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Камчатское здравоохранение потратится на наркоманов и алкоголиков из федерального бюджета
22 октября 2013 года между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Камчатского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на сумму 21,4 млн руб.
В рамках данного Соглашения заключены контракты на поставку в 2013 году диагностического оборудования и расходных материалов для ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» и наркологических кабинетов учреждений здравоохранения в Камчатском крае, сообщает официальный сайт Правительства Камчатского края.
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