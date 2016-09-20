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Ядерные взрывы в КНДР выходят боком для экологии

20 Сентября 2016, 07:00 | Дальний Восток

Как уже сообщалось, Северная Корея одно за другим проводит на своей территории ядерные испытания, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По мнению ряда экспертов, в прилегающих с зонами взрывов районах, наблюдается высокий уровень радиоактивного заражения, что может серьезно влиять на качество сельскохозяйственной продукции, которую страна не только потребляет, но и экспортирует.

В частности, страна активно экспортирует грибы-лисички, которые произрастают в горах Чильбо, а этот район находится всего в 30 км от места ядерных испытаний. В районе Орангундо, также расположенном рядом с ядерным полигоном, находится предприятие по производству сигарет, которые также частично экспортируются.

В КНДР практически нет мест, которые можно было бы назвать безлюдными, вот и недалеко от места ядерного испытания проживает несколько миллионов граждан страны. Ядерные испытания не могут проходить бесследно для людей и животного мира. В 2006 году было произведено первое ядерного испытание горах Мантан, после чего у рыбы в реке Намтечхон стали появляться выпуклые глаза, а у людей начали наблюдаться проблемы с волосами - стало много случаев неожиданного облысения, кроме того людей массово начали беспокоить проблемы со здоровьем, чего здесь ранее не наблюдалось.

Между тем, в Южной Кореи в октябре 2015 года и феврале 2016 года была обнаружена контрабандная партия сушеных грибов из Китая, гор Пукхан, излучение которых могло быть только при разложении урана и цензия, радиоактивный материал, произведенный (Cs 134 Cs + 137) был обнаружен более чем в 9 раз выше базовой линии (100 Bq/кг). В окрестностях гор Пукхан проводились ядерные испытания, поэтому есть большая вероятность, что загрязнению подверглись и другие районы.

Постоянными ядерными испытаниями в Северной Корее, а так же утечкой ядерных материалов и плохим управлением ядерных объектов обеспокоены не только специалисты Южной Кореи, но и ученые других стран.

Так, ученый Чангхонг Чжоу из Сингапурского Наньян-института технологий опубликовал целое исследование «Ядерное испытание Северной Кореей является угрозой продовольственной безопасности Китая», которое было опубликованно в издании «Ёехаб Чжобо». В материале ученый утверждает, что «основная производственная база по производству продуктов питания Китая находится в непосредственной близости в 100 км от ядерных испытаний Северной Кореи, инфраструктура развита слабо, поэтому возможно проникновение ядерных материалов через почву, грунтовые воды и воздух».

О ситуации с последствиями ядерных испытаний в Северной Кореи высказал свою точку зрения и доктор наук Щин Чхан Хун, работающий над темой ядерного ущерба для окружающей среды и здоровья человека при Южно-Корейском политическом исследовательском центре. В июне 2014 года в интервью изданию РЧА он сообщил, что эксперты не могут получить правдивую информацию о северокорейских властей по экологической ситуации в районах ядерных испытаний, но то, что там происходят пугающие вещи - факт. Это подтверждают и беженцы из КНДР.

Американская частная организация «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» оценила уровень безопасности ядерных испытаний в КНДР. Так вот, уровень безопасности испытаний там оценивается всего в 3 балла по 100-балльной шкале!

Некоторое время назад Северная Корея провела уже пятое по счету ядерное испытание, в очередной раз нарушив требование ООН. Это создает новые опасности, в том числе и для населения Приморского края, население которого обеспокоено происходящим в соседней стране.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: радиация  грибы  Северная Корея  атом  взрыв  здоровье  ким чен ын  КНДР  ядерное оружие 






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