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Украинский ученый предупредил, что вода в российской гуманитарной помощи может оказаться "мертвой"

20 Августа 2014, 17:05 | Дальний Восток

Украинский профессор, человек, заведующий отделом молекулярной электроники Украинского института экологии человека, Михаил КУРИК предложил тщательно проверить ту воду, которую перевозит российская гуманитарная колонна, направляющаяся на Донбасс. По мнению Курика, воду эту взяли с военного полигона, а это неспроста… О своих соображениях по поводу «военной воды» профессор поделился с УНН.

Курик считает, что 700 тонн воды, которая перевозится в российских КамАЗах, необходимо подвергнуть серьёзнейшей проверке. Причём проверку нужно провести даже на такой параметр как «генетическая память».

И основной критерий этой воды - это соответствие её той, которая в организме человека. Есть несколько параметров соответствия. Первый - это выполнение санитарно-гигиенических условий о качестве привезённой россиянами воды. Есть или нет химические примеси или болезнетворные бактерии. Дальше - определяется качество воды, как питьевой, по молекулярной структуре и генетической памяти.

Худшее, что может быть, это то, что эта вода может быть технической. То есть речь идёт о вероятной спланированной диверсии. Очень необходимо проверить генетическую память воды и химико-бактериологические показатели.

Профессор считает, что если воду набирали на военном полигоне, то она может быть использована для деструктивных действий, среди которых Курик видит даже воздействие на психику украинских граждан.

Судя по высказываниям Курика, на его психику уже давно оказано определённое воздействие. Водой ли? И не потерял ли первую букву «У» господин Курик в своей фамилии?..

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: санкции  конфликт на украине 



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Комментарии

  • 00322:28, 20.08.2014#

    Интересно, что курил Курик "судя по высказываниям"?

  • Doc 22:42, 20.08.2014#

    Если вода нормальная, то что боятся?Пусть проверяют. Делов то.

  • мухи, котлеты04:41, 23.08.2014#

    "Говорят шпиёны воду отравили, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. "В. Высоцкий

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