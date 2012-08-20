Одежда помогает преодолеть депрессию

Люди в состоянии депрессии, как правило, теряют интерес к собственному внешнему виду, и совершенно напрасно, утверждают психологи.

Между выбором одежды и настроением существует определенная связь. Чтобы поскорее преодолеть депрессию, специалисты советуют чаще носить любимые вещи, которые ассоциируются у вас со счастливыми моментами в жизни, а также одежду и обувь ярких цветов.

«Журнал здоровья».