Тот, кто готовит дома, живёт дольше

Исследователи из Тайваня и Австралии обнаружили, что домашняя стряпня существенно увеличивает продолжительность жизни.

Ученые отобрали для исследования около двух тысяч человек старше 65 лет и спустя десять лет проверили, кто из участников эксперимента еще находится в добром здравии. Из 1888 человек в живых остались лишь 1193. Большинство здравствующих пожилых людей проводили на кухне три дня в неделю и более.

Ученые назвали несколько возможных причин такой взаимосвязи. Во-первых, домашняя пища не содержит консервантов, трансжиров и прочих синтетических добавок, а потому намного полезнее для здоровья. Во-вторых, хождение по продуктовым магазинам и стояние у плиты - существенная физическая нагрузка, которая продлевает жизнь. Эмоциональный климат в семье, где приняты домашние посиделки за столом, также оказывает позитивное влияние на здоровье.

«Журнал здоровья».