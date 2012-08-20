Сразу после еды зубы лучше не чистить

Американские стоматологи выяснили: чистка зубов в течение 20-30 минут после еды принесет больше вреда, чем пользы. Дело в том, что кислота, поступающая с некоторыми продуктами в ротовую полость, въедается в зубную эмаль и способствует ее эрозии.

Специалисты Академии общей стоматологии (США) предупреждают: если регулярно чистить зубы в течение получаса после приема пищи, зубная эмаль разрушается гораздо быстрее. Особенно это касается случаев, когда человек чистит зубы после того, как выпил кофе или газировки. Под действием щетины зубной щетки кислота проникает в зубную эмаль и разрушает зубы. Эксперты советуют выждать как минимум полчаса после еды, прежде чем браться за зубную щетку и пасту.

Некоторые сторонники здорового образа жизни чистят зубы чаще, чем утром и вечером - после каждого приема пищи или даже после чашки кофе. Однако специалисты полагают, что увлекаться гигиеной полости рта не следует.

«Журнал здоровья».