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Массаж: когда полезен, а когда - наоборот?
Первый в истории человечества оздоровительный массаж вызвало инстинктивное желание потереть место ушиба. Объясняется просто: усиление кровообращения, а значит - питания тканей, ускоряет их восстановление.
Массаж делается правильно…
…Если человек наслаждается ощущением приятного тепла во всем теле, отступающей боли, а не лежит, закусив губу и думая о том, когда же это кончится. Когда методики выбраны или выполнены неправильно, может возникнуть слабость, чувство разбитости. То же самое и при передозировке массажа. Если делать массаж каждый день, в конце концов он перестанет действовать - организм привыкнет.
Когда болит спина
Методика выбирается в зависимости от диагноза, делается по назначению врача и когда нет сильной боли. Если есть заболевание позвоночника, неправильно сделанный массаж навредит.
Если одолели стрессы
Жертвам хронической усталости подойдёт массаж шейно-воротниковой области, спины и стоп. Массажные приёмы плавные, мягкие, с преобладанием поглаживаний, лёгких разминаний и растираний. Расслабляет фут-массаж (ногами), аюрведический (с травяными маслами и травами), точечный массаж (шиацу) и стоун-терапия (массаж камнями).
Иссякли силы
Взбодриться поможет общий массаж тела или шеи с применением глубоких поглаживаний, энергичных растираний, разминаний. Хорошо тонизируют стегание, рубление, поколачивания, массаж кубиками льда.
От тяжести в ногах
Можно сделать массаж ступней. Сядьте по-турецки и энергично разотрите стопу. Медленно надавливайте на ступню подушечками пальцев рук, затем потяните за каждый палец и сожмите стопу. Повторите несколько раз.
От головной боли
Наклоните голову вперёд и вниз. Круговыми движениями разотрите пальцами лоб, начиная от волосистой части к вискам. Пoдyшeчкaми yкaзaтeльнo-гo, cpeднeгo и бeзымяннoгo пaльцeв пoглaдьтe лоб пoпepeмeннo oднoй и дpyгoй pyкoй oт бpoвeй к линии роста волос. Разомните затылок, шею и надплечья и закончите поглаживанием двумя руками.
А ВАМ МОЖНО?
Бывают состояния, при которых массаж опасен не меньше, чем неверно назначенное лекарство. Запомните их:
высокая температура,
заболевания кожи, ногтей, волос, в том числе аллергические высыпания,
опухоли,
болезни крови, склонность к кровотечениям,
кишечные расстройства, острые боли в животе,
любые острые воспаления,
тяжёлая гипертония или тяжёлая сердечная недостаточность.
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