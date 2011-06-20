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Массаж: когда полезен, а когда - наоборот?

20 Июня 2011, 18:51 | Дальний Восток

Первый в истории человечества оздоровительный массаж вызвало инстинктивное желание потереть место ушиба. Объясняется просто: усиление кровообращения, а значит - питания тканей, ускоряет их восстановление.

Массаж делается правильно…

…Если человек наслаждается ощущением приятного тепла во всем теле, отступающей боли, а не лежит, закусив губу и думая о том, когда же это кончится. Когда методики выбраны или выполнены неправильно, может возникнуть слабость, чувство разбитости. То же самое и при передозировке массажа. Если делать массаж каждый день, в конце концов он перестанет действовать - организм привыкнет.

Когда болит спина

Методика выбирается в зависимости от диагноза, делается по назначению врача и когда нет сильной боли. Если есть заболевание позвоночника, неправильно сделанный массаж навредит.

Если одолели стрессы

Жертвам хронической усталости подойдёт массаж шейно-воротниковой области, спины и стоп. Массажные приёмы плавные, мягкие, с преобладанием поглаживаний, лёгких разминаний и растираний. Расслабляет фут-массаж (ногами), аюрведический (с травяными маслами и травами), точечный массаж (шиацу) и стоун-терапия (массаж камнями).

Иссякли силы

Взбодриться поможет общий массаж тела или шеи с применением глубоких поглаживаний, энергичных растираний, разминаний. Хорошо тонизируют стегание, рубление, поколачивания, массаж кубиками льда.

От тяжести в ногах

Можно сделать массаж ступней. Сядьте по-турецки и энергично разотрите стопу. Медленно надавливайте на ступню подушечками пальцев рук, затем потяните за каждый палец и сожмите стопу. Повторите несколько раз.

От головной боли

Наклоните голову вперёд и вниз. Круговыми движениями разотрите пальцами лоб, начиная от волосистой части к вискам. Пoдyшeчкaми yкaзaтeльнo-гo, cpeднeгo и бeзымяннoгo пaльцeв пoглaдьтe лоб пoпepeмeннo oднoй и дpyгoй pyкoй oт бpoвeй к линии роста волос. Разомните затылок, шею и надплечья и закончите поглаживанием двумя руками.

А ВАМ МОЖНО?

Бывают состояния, при которых массаж опасен не меньше, чем неверно назначенное лекарство. Запомните их:

высокая температура,

заболевания кожи, ногтей, волос, в том числе аллергические высыпания,

опухоли,

болезни крови, склонность к кровотечениям,

кишечные расстройства, острые боли в животе,

любые острые воспаления,

тяжёлая гипертония или тяжёлая сердечная недостаточность.

Автор: По материалам информагентств
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