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Сколько пользы в клубнике?
Клубника - украшение летнего стола. У нее много неизвестных нам полезных свойств. Каких?
По содержанию витамина С клубника уступает только черной смородине. В пяти ягодах средней величины витамина С столько же, сколько в одном крупном апельсине. А фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в малине и винограде.
Если каждый день есть эти ягоды, укрепляются иммунная система и стенки сосудов. Клубничка обладает мощным противовоспалительным и противомикробным воздействием. Поэтому при больном желудке ее прописывают как лекарство.
Антимикробные свойства клубники используются для лечения воспалительных заболеваний носоглотки и устраняют неприятный запах изо рта. Клубника подавляет развитие вируса гриппа. Так что, лакомясь сладкими ягодами в летний зной, вы обеспечиваете себе здоровье в зимнюю стужу. Наличие в ее составе йода компенсирует его недостаток в нашей повседневной пище и питьевой воде.
Клубника обладает сахаропонижающим действием. Поэтому ее включают в питание больных сахарным диабетом. И вкусно и полезно. Прием натощак 4-6 столовых ложек свежего клубничного сока помогает при желчнокаменной болезни. При заболеваниях почек и мочевых путей рекомендуется весь сезон употреблять ягоды клубники. Лучше есть каждый день не менее 400 граммов. При всех почечных недугах следует пить отвар из корней клубники.
Клубника является природным мочегонным средством и успокаивающе действует на печень. Поэтому при ревматизме и заболеваниях печени рекомендуется применять клубничную диету. В течение недели нужно ежедневно съедать по 1,5 килограмма ягод. Заодно избавитесь и от накопленных за зиму лишних килограммов. Салициловая кислота, которая содержится в ягодке, помогает и при болях в суставах. Клубника позволяет восполнить дефицит железа при малокровии.
Это, кроме всего прочего, и испытанное народное средство при лечении экземы, диатеза, кожной сыпи, небольших ранок. Просто нанесите кашицу из клубники на больное место. Ягоды клубники и отвар из ее листьев нормализуют обмен веществ и давление, избавляют от бессонницы. Клубника - отличное профилактическое средство от таких болезней, как атеросклероз и гипертония.
Многие голливудские звезды периодически придерживаются клубничной диеты. Три дня в течение месяца они питаются только этой вкусной ягодой. Употреблять ее можно без ограничений, если вам не мешает аллергия. Клубника - сильный аллерген. Подверженным аллергии нужно уменьшить ее потребление. Или запивать ее любым кисломолочным продуктом. Клубника также противопоказана при повышенном выделении желудочного сока, длительных желудочных и печеночных коликах и аппендиците. Маленьким детям и беременным женщинам клубнику и напитки из ее листьев надо употреблять с особой осторожностью.
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