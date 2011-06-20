Избавляемся от головной боли

Вы можете избавиться от каждодневной головной боли с помощью безвредных и безмедикаментозных средств. Так утверждает британский врач Энтони ЛЕСЛИ.

МАССАЖ. Чтобы избавиться от головной боли, связанной с тем, что свело какой-то мускул, просто найдите точку, откуда исходит боль, и осторожно помассируйте это место. Найти болевую точку несложно: осторожно сжимайте мышцы шеи сзади, пока не коснетесь нужного места.

ТЕХНИКА РАССЛАБЛЕНИЯ. Расслабление сведенных мускулов - ключ к снятию головных болей, вызванных стрессом. Расслабьтесь в кресле с чашкой горячего чая или кофе, хотя последний и содержит стимулятор возбуждения, кофеин. Он может также действовать и расслабляюще, если пить не больше пяти чашек в день. Еще один способ - слушать мелодичную, негромкую музыку.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВООБРАЖЕНИЕ. Представьте, что кто-то массирует ваши напряженные мышцы и что они расслабляются.

ОДНОМИНУТНЫЙ ОТДЫХ. Каждый час позволяйте себе на минуту полностью расслабиться: отключитесь от действительности, расслабьте мышцы. Закройте глаза.

Не стискивайте зубы. Мускулы челюстей быстро сводит, и это часто вызывает головную боль.

Обращайте внимание на шею, не держите ее слишком долго в одном положении, чаще делайте ею вращательные движения. Когда лежите, шея не должна быть искривлена.

Не пересыпайте в выходные дни, это ведет к снижению в крови сахара, что в свою очередь вызывает мигрени. Если вы хотите поспать подольше, то встаньте и съешьте чего-нибудь, а затем продолжайте спать.

Постарайтесь избегать перегрузок.

Учитесь говорить «нет». Не взваливайте на свои плечи больше того, что можете сделать.