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Фильмы в формате 3D: популярность - растет, зрение - падает
Фильмы в формате 3D становятся все более и более популярными не только у зрителей, но и у производителей как телевизионной техники, так и кинопродюсеров. Зачастую заинтересованная сторона умалчивает о вреде для здоровья при просмотре фильмов в трехмерном пространстве.
По данным офтальмологов, проблемы со зрением могут возникнуть у каждого четвертого зрителя. От слезотечения и рези в глазах - вплоть до тошноты и головной боли.
Поскольку эти проблемы далеко не новость, некоторое время назад ученые приступили к разработке специальных 3D экранов, просмотр фильмов на которых не наносил бы такого колоссального ущерба здоровью. Подобные устройства уже могли бы появиться и на рынке, но этому препятствует индустрия развлечений, заинтересованная в увеличении количества кинофильмов, телевизионных шоу и прочего, снятых в формате 3D.
Как воздействует просмотр 3D фильмов на человеческий организм - точно не известно. Механизм этого воздействия пока еще плохо изучен. Глобальные исследования нигде не проводились. Обследование 115 добровольцев из Южной Кореи показало, что кинофильмы в формате 3D создают большую нагрузку на глаза, чем 2D. В связи с этим правительство рекомендовало после часового сеанса 3D обязательно на 15 минут делать перерыв. Онлайновый опрос, проведенный Ассоциацией американских офтальмологов, выявил, что около 25% зрителей, посмотревших 3D фильм, испытывают головную боль, тошноту и имеют проблемы со зрением.
Корпорация Samsung на своем австралийском сайте предупреждает, что 3D телевидение может привести к «кинетозу (расстройству движения), дезориентации, нагрузке на глаза и понижению координации движений». Зрители могут потерять равновесие и упасть. Люди в плохой физической форме, те, кто недосыпает или злоупотребляет алкоголем, должны воздерживаться от просмотра фильмов 3D, говорится в публикации. Также не рекомендуется, чтобы дети до шести лет смотрели 3D, поскольку это может негативно сказаться на их развитии вообще и на зрении - в частности.
Единственная серьезная 3D-технология, в которой не используются специальные очки, называется лентикулярной. Она, собственно говоря, предназначена для показа в небольших, по сравнению с кинотеатрами, помещениях, однако для нее нет фильмов.
Впечатление стереоизображения в 3D фильмах создается потому, что глаз одновременно видит несколько изображений одновременно. Однако наши глаза так устроены, что ищут еще какие-либо свидетельства глубины пространства. Глаз фокусируется на различные расстояния, чтобы ясно различать предметы. Когда объект приближается - глаз смотрит вовнутрь, к носу.
«По крайней мере это одна из причин, почему люди чувствуют себя усталыми или не очень хорошо», - утверждает профессор Калифорнийского университета в Беркли Мартин Бэнкс.
Роджер Фелпс, офтальмолог из Калифорнии, утверждает, что большинство проблем со зрением возникало у тех, у кого и раньше уже были проблемы с глазами. «Если они несколько хуже видят во время вождения автомобиля, значит, у них скорее всего возникнут неприятные ощущения при просмотре таких фильмов», - говорит Фелпс.
Ученые продолжают разрабатывать новые разновидности очков, которые позволяют лучше лицезреть спецэффекты и меньше напрягать зрение.
Скептики полагают: пока новые разработки достигнут широкого потребителя - пройдут годы.
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