Антибиотики: куда попадет «волшебная пуля»?

Когда-то Пауль Эрлих, немецкий врач и физиолог, лауреат Нобелевской премии, назвал антибиотики волшебной пулей, которая спасет человечество от многих смертей и болезней. Но со временем оказалось, что «пуля» не всегда поражает цель. Бактерии, вызывающие инфекционные заболевания, научились защищаться.

Парадоксально, но факт: чем больше мы узнаем об антибиотиках, тем больше начинаем их бояться. Всегда ли оправданы эти страхи?

Бактерии, вызывающие инфекционные заболевания, научились, например, синтезировать ферменты, разрушающие сами антибиотики, то есть выработали к ним устойчивость.

И если 5-7 лет назад некоторые препараты работали отлично, то сегодня назначать их больному бесполезно. Эта самая устойчивость может передаваться от одного вида бактерий к другому путем межвидового скрещивания. По некоторым прогнозам экспертов ВОЗ, всего через 10-15 лет все мы вновь можем оказаться «без оружия» против разных болезней.

Проблема антибиотикорезистентности микробов выросла до глобальных масштабов - ведь инфекции границ не знают. Решить ее пытаются двумя путями: с одной стороны, создать новые виды антибиотиков, с другой - как можно рациональнее использовать те, что есть, потому что одна из главных причин нынешнего бессилия антибиотиков то, что их используют слишком часто и не всегда обоснованно.

Надежность или безопасность?

Большинство людей убеждены: самые эффективные, надежные и безопасные - антибиотики «нового поколения». Это действительно так, но вовсе не означает, что именно они всегда лучший вариант выбора. Антибиотики, как известно, обладают избирательным действием: каждый из них эффективен только против определенных видов бактерий. Одни - против 1-2, другие - против нескольких.

Поколения антибиотиков прежде всего отличаются друг от друга расширением спектра действия. С одной стороны, это хорошо, с другой - не очень. Потому что антибиотик с широким спектром будет уничтожать не только разных возбудителей болезни, но и обитателей полезной кишечной микрофлоры (а это неизбежный дисбактериоз). Но главная опасность в том, что в следующий раз использовать его вряд ли будет возможно. И придется назначать препарат еще «мощнее», увеличивать его дозы.

Именно поэтому нельзя подбирать антибиотик самостоятельно, без осмотра у врача и назначения им препарата, необходимого именно против вашей болезни. Главное при выборе антибиотика, которым будет руководствоваться доктор, - принцип минимальной достаточности: то есть, если можно подобрать препарат, достаточный по спектру воздействия, то более «широкий» антибактериальный препарат не нужен. И целиком ошибаются пациенты, рискующие заниматься самолечением и убежденные, что чем шире спектр действия, тем надежнее антибиотик. Ведь таким образом они лишают себя защиты на случай последующих инфекций, где еще раз назначенный тот же «широкополосный» препарат уже не будет столь эффективным.

Нужны или нет?

Антибиотики назначают только для лечения бактериальных инфекций (пневмонии, инфекций мочеполовой системы, органов уха, горла, носа и и т. п.), а также при некоторых кишечных инфекциях, инфекционных гнойных воспалениях, например кожи и мягких тканей.

А вот перед вирусами антибиотики бессильны. Именно поэтому эти препараты противопоказаны при ОРВИ или гриппе, гепатитах и некоторых других острых инфекционных заболеваниях.

Но любой из нас знает: если после ОРЗ никак не можешь прийти в себя, продолжается кашель, насморк, врачи нередко назначают антибиотики. В чем же здесь клиническая логика?

Она состоит в том, что можно и даже необходимо применять антибиотики, если присоединяется вторичная инфекция. А вот если после гриппа или ОРВИ возникает опасность бактериальной пневмонии, антибиотики совершенно обязательны, чтобы защитить больного от осложнений.

Что назначить?

При инфекционном заболевании чаще всего врач, установив диагноз, назначает один из препаратов, которые используются для лечения именно этой болезни. Но, чтобы сделать «прицельный выбор», доктор должен знать, нет ли у вас аллергии (и на что именно), хронических заболеваний, какими антибиотиками вас лечили прежде и когда.

Дело в том, что бактерии довольно быстро вырабатывают устойчивость к препарату и при вторичном использовании он не в состоянии с ними справиться. Поэтому в таких ситуациях сразу назначают антибиотик второго поколения, который имеет более широкий спектр действия. Эффективность препарата оценивают в течение трех суток с начала лечения.

Если же сдвигов в лучшую сторону не произошло, антибиотик отменяют и назначают другой.

Есть и реальные опасности

Слухов об опасностях антибиотиков множество, но при правильном выборе и использовании этих лекарств подобные проблемы исключены.

Но есть и вполне реальные опасности. Первым встречает лекарство желудочно-кишечный тракт, поэтому вполне вероятны (даже если антибиотик подобран правильно) ответные реакции его «неприятия» - тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе. При появлении таких симптомов необходимо обильное питье - вода, компот, слабый чай с лимоном. Можно принять активированный уголь или другой сорбент. И, конечно, нужно посоветоваться с врачом.

Серьезное и очень распространенное последствие приема антибиотиков - дисбактериоз. Некоторые препараты могут даже стерилизовать кишечник. Чтобы избежать подобных нежелательных последствий, после окончания курса нужно принимать биопрепараты, содержащие «полезные» лакто- и бифидобактерии, которые помогают восстановить микрофлору кишечника.

Очень важна и коррекция питания - каждый день нужны кисломолочные продукты: йогурт, кефир (особенно с добавлением бифидо- и лактобактерий).

Достаточно часто при приеме антибиотиков возникают и аллергические реакции. Проявляются они по-разному - сыпь, зуд, одышка, астматические приступы. В такой ситуации также необходима консультация врача: назначаются противоаллергенные препараты, антибиотик заменяют на другой.

Полстакана киселя для защиты микрофлоры

Как и у большинства лекарств, у антибиотиков есть противопоказания и ограничения.

- Нельзя принимать их в первом триместре беременности, так как препараты оказывают негативное влияние на будущего ребенка.

- С осторожностью нужно использовать антибиотики тем, кто страдает хроническими заболеваниями печени и почек. Поэтому обязательно сообщите об этом врачу, чтобы препарат был подобран правильно.

- Нельзя прекращать прием антибиотиков до окончания назначенного курса, даже если вы чувствуете себя хорошо.

- Не уменьшайте назначенную врачом дозу лекарства. Антибиотики в малых дозах очень опасны, поскольку высока вероятность появления устойчивых бактерий.

- Жестко соблюдайте время приема антибиотика - концентрация антибиотика в крови должна поддерживаться.

- Одни антибиотики необходимо принимать до еды, другие - после. Иначе они усваиваются гораздо хуже. Уточните у врача эти правила.

- Антибиотики нельзя запивать молоком. Иначе нарушается всасывание лекарства в кишечнике.

- Чтобы снизить возможные побочные реакции, перед приемом любых антибиотиков полезно выпить полстакана киселя, он обволакивает слизистую кишечника, защищает его полезную микрофлору, но не мешает всасыванию препарата.