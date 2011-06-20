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Свободную продажу лекарств с кодеином продлили до ноября

20 Июня 2011, 02:48 | Дальний Восток

Главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений Брюн считает, что нет нужды формировать негативное отношение к лекарствам, содержащим кодеин.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает РИА Новости.

Инициатива ввести рецептурный отпуск кодеинсодержащих препаратов принадлежит руководителю Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктору Иванову. Поводом для нее стал тот факт, что из кодеина наркоманы кустарным методом получают сильный опиоидный анальгетик дезоморфин, при регулярном применении быстро вызывающий зависимость.

Предполагалось, что лекарства с кодеином начнут продавать по рецептам уже с 1 мая, однако затем было решено отложить это до 1 ноября 2011 года, поскольку такие лекарства крайне востребованы, а поликлиники не готовы к ожидаемому наплыву нуждающихся в них пациентов.

По мнению Брюна, контроль продажи кодеинсодержащих препаратов является скорее «полицейской проблемой, а не медицинской». В лечебных целях такие лекарства применяют порядка 40 миллионов россиян, а дезоморфиновых наркоманов зарегистрировано около пяти тысяч.

Подход к продаже лекарственных средств с кодеином не одинаков даже в развитых странах. Так, в США они реализуются только по рецепту врача, а, к примеру, в Германии и Великобритании присутствуют в свободной продаже.

Кодеин входит в состав таких популярных в России препаратов, как «Пенталгин», «Каффетин», «Седальгин», «Нурофен плюс», «Солпадеин» и другие.

Автор: РИА "Новости"
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