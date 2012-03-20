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Россияне умирают от рака чаще, чем жители других европейских стран

20 Марта 2012, 19:16 | Дальний Восток

Главная задача, которая стоит перед российской системой здравоохранения, – повысить доступность лечения от онкозаболеваний.

Об этом было заявлено на форуме «Движение против рака», приуроченном к Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля. В Форуме приняли участие более 300 врачей, ученых, представителей власти, а также лидеров общественных противораковых организаций.

Специалисты отметили, что самой актуальной проблемой для России является даже не рост заболеваемости онкологическими заболеваниями, а низкая по сравнению с большинством развитых стран выживаемость пациентов. Согласно данным ВОЗ, Россия входит в тройку европейских стран с наивысшими показателями смертности от онкологических заболеваний (первое место – у Венгрии, Россия и Украина делят второе место). И это притом что смертность от рака среди российских мужчин за последние десять лет сократилась с 200 до 180 случаев на 100 тысяч населения.

Для решения проблемы низкой выживаемости необходимы два условия: качественная ранняя диагностика и современная доступная терапия. И если по первому направлению государство прилагает заметные усилия, в том числе в рамках программы модернизации здравоохранения, то со вторым ситуация обстоит значительно хуже. Участники форума составили обращение к президенту РФ, где изложили ряд конкретных мер по совершенствованию системы онкологической помощи в России, в частности повышению доступности лечения.

«Журнал здоровья».

Автор: По материалам сети Интернет
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