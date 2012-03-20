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Результаты ваших анализов могут попасть в Интернет
В России начал работать не имеющий мировых аналогов гуманитарный проект XRegistar – это система обмена информацией об отрицательных результатах анализов на ВИЧ и инфекции, передающихся половым путем, позволяющая узнать о состоянии здоровья своего партнера до вступления с ним в половую связь.
Зарегистрированные пользователи системы сдают анализы в аккредитованных клиниках и лабораториях, получают отрицательные результаты на свои персональные страницы и демонстрируют их всем заинтересованным лицам – потенциальным половым партнерам.
Система надежно защищена от подделок и фальсификаций, поскольку результаты анализов поступают в нее в электронном виде напрямую из учетных систем лабораторий, сводя к минимуму роль человеческого фактора. Участие в системе анонимное, тем не менее, в ней предусмотрен уникальный способ идентификации участников при сдаче анализов в медицинских учреждениях, а также при знакомствах онлайн и в реальной жизни.
XRegistar – результат сотрудничества врачей и специалистов в области IT, позволяющий существенно снизить распространение ВИЧ и ИППП. Система выстроена в виде привлекательного для молодежи социальномедийного проекта, поскольку 75% из порядка миллиона россиян, живущих с ВИЧ, приходится на возрастную группу от 15 до 30 лет.
«Журнал здоровья».
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