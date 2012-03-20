Как помочь людям с редкими заболеваниями

С 1 по 29 февраля прошла Всероссийская благотворительная акция в поддержку людей с редкими заболеваниями.

29 февраля отмечается Международный день редких заболеваний: для него специально была выбрана дата, которая встречается на календаре раз в четыре года. В течение февраля в различных российских регионах пройдут совещания и круглые столы по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями.

Для некоторых редких заболеваний стоимость курса лечения на одного ребенка сопоставима с бюджетом здравоохранения всего региона – разумеется, в этом случае без привлечения средств благотворительных фондов, без спонсорской помощи не обойтись. Такой подход практикуется во всем мире. Собранные в ходе акции средства будут адресно направляться на лечение детей, страдающих редкими заболеваниями.

Подробную информацию о проведении благотворительной акции можно получить на сайте, посвященном редким заболеваниям www.rarediseaseday.ru.

«Журнал здоровья».