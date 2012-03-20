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Россияне будут жить дольше

20 Марта 2012, 18:46 | Дальний Восток

Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла на 3,7 года за 5 лет.

Об этом рассказала министр здравоохранения и социального развития Татьяна ГОЛИКОВА на заседании рабочей группы АТЭС по развитию человеческих ресурсов. За пять лет реализации мероприятий демографической программы ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла для мужчин – на 3,9 года, для женщин – на 2,8 года. По данным Минздравсоцразвития, в 2011 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 70,3 года: для мужчин – 64,3 года и для женщин – 76,1 года. В 2006 году эти показатели составляли 60,4 года для сильной половины и 73,2 года для слабой, передает РИА Новости.

Заместитель министра Максим ТОПИЛИН добавил, что с 2006 по 2011 годы число родившихся выросло на 21,2% – с 1, 479 млн человек до 1,794 млн. Количество умерших снизилось на 16,4% – с 2,3 млн человек до 1,9 млн. Естественная убыль населения уменьшилась в 5,2 раза. Коэффициент младенческой смертности снизился в 1,4 раза. Материнская смертность уменьшилась на 35%.

Перед Россией стоит задача к 2016 году сохранить численность населения на текущем уровне 143 миллионов человек, а к 2025 году выйти на показатель 145 миллионов. «Мы стремимся довести показатель продолжительности жизни населения до уровня развитых стран – 75­80 лет (к 2025 году) и создать условия для того, чтобы в каждой семье воспитывалось не меньше двух детей», – подчеркнул Топилин.

«Журнал здоровья».

Автор: По материалам информагентств
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