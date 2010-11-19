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Согласитесь с любовью
22 ноября ведущие вузы - России МГУ и СпбГу отмечают День психолога. В этот день были открыты факультеты психологии. Основным инициатором мероприятий профессионального праздника традиционно выступает Московский университет. Психическое (ментальное) здоровье человека не менее важно, чем физическое. Психическое здоровье, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, может справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь общества.
- Ирина Владимировна, кто и с какими вопросами чаще всего обращается к вам за помощью?
- Любовь - вечная тема. Без любви человек не живет. И когда он думает, что ее теряет, естественно, пытается сохранить всеми доступными сейчас средствами. Тот, кто более разумен, развит, а значит, готов смело посмотреть своей внутренней правде в глаза, даже если она окажется не совсем лицеприятной, но при этом готов к преодолениям и к продолжению жизни в счастье, тот и приходит. Результаты всегда радуют. Больше приходят женщины, но мужчины, слава Богу, тоже обращаются к своей глубинной природе и открыто заявляют о своем праве на Любовь, а не только на навязанную обществом гиперответственность. Как женщины отстаивали свое равноправие во внешнем мире, так мужчины приходят к потребности обозначить свою ценность во внутреннем мире.
- Что для вас согласие с любовью?
- Прежде всего, хочу сказать, что для меня сама Любовь является не просто эмоцией, противоположной ненависти, а непосредственно принципом жизни, тотально проявляющемся во всех сферах Бытия. Но на Человека в своей индивидуальной сложности и уникальности она делает особую ставку. Здесь в отношениях у нее есть возможность творить все более гибкие и жизнеспособные формы выражения себя. Если люди примут этот вызов и повернутся лицом непосредственно к самому Источнику Любви, который в Сердце, и перестанут требовать от своих близких способности заменить собою весь мир, а значит решить их личные проблемы, то созидание самих себя быстрее выведет мир из болезненного разрушения духовной человеческой природы.
Что же касается согласия с любовью, то началом этих увлекательных отношений является обязательное приятие своей половой принадлежности и внешних природных данных. За время практики я обнаружила интересный факт: чаще всего, особенно в сложных моментах, люди забывают, что они не просто люди, а мужчины и женщины. В этом случае вы блокируете выражение своих природных индивидуальных сил, призванных решать вашу жизнь, и с большой долей вероятности придете к нежелательному для вас исходу ситуации. Ведь без принципа пола не завершается «плодоношением» ни один творческий процесс. Т.е. если вы женщина, то Любовь хочет выразиться через вас именно своей женской ипостасью, если вы - мужчина, то соответственно она рассчитывает на свою дорогу в жизнь через вас.
Быть мужчиной или женщиной - это не значит отвечать себе на вопрос: какая я женщина или какой я мужчина (красивая-некрасивая, богатый-небогатый и т.д.). И Боже упаси, подчиняться одному эталону или стандарту. Стоит понять одну простую истину: тем, что вы просто женщина, вы уже привлекательны для мужчин; тем, что вы мужчина, вы уже привлекательны для женщин. И если женщине нравится быть женщиной, а мужчине - мужчиной, тогда сердце обязательно вздрогнет в сторону того или той, кто станет для вас единственным или единственной, независимо от ваших стандартов. Главное - согласиться быть собой, а это значит дать возможность Любви выразиться именно через вас. Хорошо, что реальность не такая узкая и скучная! Любят и низких, и высоких, и худых, и толстых, и блондинок, и брюнеток, и тихих, и громких, и сдержанных, и безудержных… Как только вы хотите препарировать Любовь и сделать из нее нечто шаблонное, унифицированное, вы предаете себя, предаете саму Любовь, которая ожидает от вас согласия дать ей шанс выразиться именно через вашу природу.
- Любовь сопряжена со страданиями, поэтому многие решают не тратить силы и время на стабильные отношения. Что вы скажете по этому поводу?
- Что касается страданий, да, действительно, чтобы жить в счастье, необходимо больше сил, чем жить в бедах и горестях. Это дело выбора каждого. Что же касается стабильности, то вынуждена вас разочаровать: Любовь не дает никаких гарантий. Если вы готовы опираться на изменения, ваши отношения могут быть более стабильны, если же ваша цель в отношениях - стабильность, есть вероятность, что вы их потеряете. Так что, в некотором роде любить опасно. Поэтому да здравствуют смелые духом, которые вопреки всему бросаются в Бездну Любви и возвращаются в Жизнь в обновленной простоте своего Счастья!
- А смелые духом - это кто?
- Это все… Если, конечно, не забывать, что человек - это, прежде всего, духовное существо, и соответственно свою жизнь он проживает одновременно в сферах духа и в материальном мире.
- Скорее, сейчас многие проживают свою жизнь только в материальном мире.
- Таковых Любовь привлекает к себе через боль. Если люди слишком страстно влюблены друг в друга, то наступает момент, и они оказываются во власти подозрений, ревности, зависти, ощущений собственной ненужности и непонимания партнера. Все это низшие формы проявления любви, и я бы даже назвала их паразитическими образованиями на истинной любви, с которыми обязательно нужно бороться. По природе своей они недолговечны, и если научиться не придавать большого значения их болезненному влиянию и свободно отвернуться не от любимых людей, а от своих собственных подобных образований, то можно быстрее прийти к естеству счастья, к сердечности, к более высокому уровню отношений. Т.е. Любовь приглашает нас в свою вечность, ища новые возможности расцветания в более гибких, а значит, дольше живущих формах проявления. А временные формы существования в материальном мире, разрушаясь, вынуждают нас устремляться, а это значит, что материальный мир абсолютно духовен.
- Можете описать психологическую специфику жителей Владивостока?
- Само место расположения Владивостока не обделено вниманием Любви, первозданной красоты. Уже только то, что у нас много солнца, рядом море, это дает больше возможностей для выражения радости. Люди открыты более глубокому проникновению Любви, естественному выражению своей природы. На мой взгляд, москвичи более унифицированы. Но в какой точке Земли вы бы ни оказались, вы всегда уезжаете и возвращаетесь с самим собой.
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