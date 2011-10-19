В России будет создана интернет-служба психологической помощи

Минздравсоцразвития России совместно с МЧС России, Минобрнауки России и Минкомсвязи России утвердил концепцию создания интернет-службы психологической помощи населению.

На едином портале государственных и муниципальных услуг будет опубликована информация о возможностях предоставления бесплатных психологических услуг в регионах страны, кроме этого предложены рекомендации по преодолению психологического напряжения.

По мнению руководителей министерств, интернет-служба должна повысить уровень психологической культуры и психологической компетентности населения. Планируется, что портал заработает к 2012 году.